Ex-Attendorner im Achterhoek

Immer wieder setzt sich der Verein „Natur und Kultur im Achterhoek“ (NUK) für Vielfalt und Leben in der Ortschaft ein – ablesbar an den zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, die der Verein im Jahr immer wieder organisiert. Dabei kommt es immer wieder zu dem einen oder anderen Musikkonzert, dass in der Dorfscheune am Achterhoeker Schulweg zu sehen und zu hören ist. „Wir hatten schon Irish Folk, Blues und Dixieland hier“, erzählte der Vorsitzende des NUK, Rainer Verhülsdonk. Für den Freitagabend hatte der Verein die Band „Scruffyheads“ eingeladen.