Ortsverband „Bündnis 90/Die Grünen“ organisierte Infoabend mit einem Chemiker Ewigkeitschemikalien PFAS und TFA

/ von Geertje Wallasch

Romina Höhn, Dr. Volkhard Wille, Dr. Andreas Müller und Nicole Ganss Foto: gee

Der Ortsverband ‚Bündnis 90/Die Grünen Kevelaer‘ lud am vergangenen Freitagabend zu einer Informationsveranstaltung ein, um ein aktuelles Thema erneut aufzugreifen, das durch die Ausstrahlung einer ARD-Sendung ‚Plusminus‘ im vergangenen Juli zu Diskussionen führte und zu dem der Chef der Stadtwerke, Wolfgang Toonen, bereits in einem öffentlichen Ausschuss aktuell Stellung bezogen hatte (siehe Bericht im KB 29 vom 17. Juli 2025 ).

Die Belastungen des Trinkwassers durch die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS und TFA sind demzufolge besorgniserregend. Die Stadt Kevelaer wird in dem TV-Bericht als in besonderem Ausmaß betroffen dargestellt. Bei Untersuchungen des Trinkwassers in sieben der bundesweit über 11.000 Kommunen ist in Kevelaer der schlechteste Wasserwert festgestellt worden.

Romina Höhn, Fraktionssprecherin und Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, begrüßte die Gäste und freute sich, dass so viele Menschen gekommen waren, die sich für diese Problematik interessieren. Der Raum in der Öffentlichen Begegnungsstätte war mit über 70 Gästen besetzt.

Detailliert und doch gut verständlich führte Dr. Andreas Müller, Diplom-Chemiker und Geschäftsführer eines Umweltberatungsunternehmens in Velbert, in das Thema ein, das sehr komplex ist und einiger Erklärungen bedarf, um sich mit dem Thema gut auseinandersetzen zu können, vor allem aber auch, um es besser zu verstehen, sagte er. Selbst der Wissenschaft fehle konkretes…