Die Konfirmand*innen und Teamer packten Weihnachtspakete Evangelische Jugend engagiert sich für die Tafel

Die Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer packte für die Tafel. Foto: gee

Wie in den vergangenen Jahren, unterstützen Jugendliche der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer auch in diesem Jahr wieder die Kevelaerer Tafel. Am vergangenen Samstag, 4. Dezember 2021, trafen sie sich, um Weihnachtspäckchen zu packen. Die Konfirmand*innen und Teamer sind zufrieden: In diesem Jahr packten sie nochmal 30 Weihnachtspäckchen mehr als im vergangenen Jahr.

Mit Abstand und Maske

Für 11.30 Uhr hatten die Jugendlichen sich verabredet im großen Saal des Mehrgenerationenhauses der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer. „Im vergangenen Jahr haben wir es ohne die Konfis gemacht wegen Corona“, erklärten einige Teamer der Kirchengemeinde. „Diesmal nutzen wir den großen Raum mit Abstand und Maske.“ Jorias Goldkuhle, Finn Toonen und Frederic Kraft sind drei Teamer, die überlegen, wie lange sie diese Aktion schon begleiten. Dann ist klar: fünf Jahre sind sie schon dabei, im ersten Jahr noch als Konfis. Finn Toonen ist inzwischen Jugendpresbyter der Kirchengemeinde.

Als Teamer betreuen und helfen sie den Konfirmand*innen beim Organisieren und Packen der Pakete. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen“, sagt Jorias Goldkuhle. Das sei gelebte Nächstenliebe in ihrem christlichen Glauben. „Oft reichen ja auch kleine Sachen, die helfen“, fügt Frederi…