Das Apfelfest auf dem Naturhof war wieder gut besucht Eulen, Kutschen, Waffeln und mehr

/ von Geertje Wallasch

Verkostung mit Matthias Krahwinkel an seinem Stand. Foto: gee

„Ich komme hier immer gerne hin“, hier gebe es viel zu entdecken, verrät eine Besucherin, die sich mit ihrer Familie aus dem Ruhrgebiet an diesem Tag zum Apfelfest aufgemacht hatte. Das Jubiläumsfest habe sie leider verpasst.

Und hier könne man die Zeit gut mit Kindern verbringen, soviel wie hier angeboten werde. Eulen aus dieser Nähe zu sehen, sei schon etwas Besonderes. Die Falknerei Grieblinger aus Voerde war wie bereits im vergangenen Jahr mit einigen Greifvögeln und der kleinen Schleiereule Vaiana zum Naturhof Kevelaer in Wetten gekommen, um den Besuchern und Besucherinnen diese Tiere näher zu bringen. Auch eine kleine Flugshow stand auf dem Programm. Die Kutschfahrten mit den schönen Kaltblutpferden waren ein weiteres Highlight an diesem Tag. „Auf die Märchenerzählerin müssten wir jetzt noch über eine Stunde warten, tröstete eine Mutter ihre kleine Tochter, weil es wieder heimwärts gehen sollte. Die Warteschlange vor dem Grill wollte nicht weniger lang werden. Würstchen, Leberkäs‘ und „Pulled Lamb“ aus dem Topf waren wieder gut gefragt. Am Stand vor den frischen Waffeln sah es ähnlich aus. Dort half auch die Chefin Dunja Berendsen aus. Wie öfter bei solchen Aktionen auf dem Hof wechselte sie ihren Standort, je nach Bedarf a…