Etwas ganz Besonderes

Die Glückwünsche des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zur Eisernen Hochzeit zieren die Wohnzimmerwand von Maria und Jakob Claßen. „Das ist doch schon etwas Besonderes, oder?“, fragt Maria Claßen mit Blick auf die prominenten Papiere. Ja, eine Eiserne Hochzeit ist etwas Besonderes und außergewöhnlich dazu. Das empfinden auch Maria und Jakob Claßen aus Kevelaer so.

Als sie vor fünf Jahren das Fest der Diamanthochzeit feierten, hofften sie zwar darauf, das Leben so lange wie möglich Seite an Seite verbringen zu dürfen. „Aber, fünf Jahre sind in unserem Alter eine lange Zeit“, sagen Maria und Jakob Claßen, die außerdem versichern, sich auf jeden neuen Morgen zu freuen.