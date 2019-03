Am Samstag, 13. April, ist ganz Wido wieder im Golddorflauffieber. Der 16. Golddorflauf wird ab 14 Uhr über die Bühne gehen. Neben den klassischen fünf und zehn Kilometer Läufen und dem Nordic Walking wird außerdem ein Schnupperlauf für Einsteiger angeboten.

Schüler und Schülerinnen können beim Schulcup Teamgeist beweisen und ihre Klassenkasse aufbessern. In den vergangenen Jahren gingen konstant etwa 1.000 Läufer und Läuferinnen in den verschiedensten Wettbewerben an den Start. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung war stets der Sportplatz an der Kevelaerer Straße.

Durch seine zentrale Lage mitten im Dorf ist es möglich, die Laufstrecken durch den Ort zu führen. Anwohnende lassen sich so leichter in die Veranstaltung einbeziehen. Das macht zu einem großen Teil den Reiz des Golddorflaufes aus. Alle Teilnehmenden freuten sich bislang immer über die gute Stimmung und das Mitfiebern der Zuschauer. Sämtliche Zieleinläufe finden auf dem Sportplatzgelände statt, so dass für Zuschauende und Schlachtenbummler keine weiten Wege entstehen. Dieser Sportplatz wird im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Veranstalter von Viktoria Winnekendonk müssen davon ausgehen, dass mit dem 16. Golddorflauf eine Ära zu Ende gehen könnte. Die Stadt Kevelaer und die katholische Kirchengemeinde als Partner des Pachtvertrages beabsichtigen das Sportplatzgelände für bauliche Maßnahmen zu vermarkten. Dann könnte der Golddorflauf nach dem altbewährten Konzept so nicht mehr stattfinden. Ob es eine Alternative geben wird, ist noch völlig offen.

Am 13. April heißt es aber noch einmal „Et löpt“ in Wido. Damit der möglicherweise letzte Golddorflauf eine unvergessliche Veranstaltung wird, werden, wenn auch mit etwas Wehmut, alle Kräfte mobilisiert. Damit am Ende alle sagen können: „Schön war’s in Wido beim Golddorflauf“. Wer also noch einmal dabei sein möchte: Infos und Anmeldung unter: www. golddorflauf.de