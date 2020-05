Eine Frohnatur und Karnevalistin wie Karin Raimondi aus der Ruhe zu bringen, dazu gehört schon einiges. Was aber der unter dem Namen „Attacke“ in Kevelaer bekannt gewordenen Twistedenerin am 5. Mai passiert ist, ist für sie in mehrfacher Hinsicht schon unglaublich. Sie befuhr den Kreisverkehr nahe der Gaststätte „Zum lieven Herr“ in Richtung Well. „Da war die Straßenmeisterei am arbeiten. Und wo ich kurz davor war, machte ein Mann einen Schritt auf die Straße. Da hab‘ ich gebremst, weil ich den ja nicht plattfahren wollte.“ Der Mann ging anschließend einen Schritt zurück und winkte ihr zu, sie könne weiterfahren. Der Fahrer, der unmittelbar hinter Raimondi fuhr, ärgerte sich über den Vorfall wohl. „Ich weiß nicht, ob er sich so erschrocken hat. Jedenfalls hat er gehupt und getobt.“

Was dann passierte, als sie Richtung Well weiterfuhr, das versteht die 55-Jährige bis heute nicht so richtig...