ESC in der Lounge im Klostergarten

Germay 12 points? Den Eurovision Song Contest kann man in Kevelaer in der Lounge im Hotel Klostergarten bei Cocktails, frischgezapftem Bier und Fingerfood für den kleinen Hunger verfolgen. Und das Beste: Um 19 Uhr wird Karl Timmermanndort live auftreten und für eine kleine musikalische Einstimmung sorgen, bevor die Zuschauer Levina die Daumen drücken.

Die Lounge im Hotel Klostergarten ist öffentlich, bietet unter anderem Flammkuchen, Suppe, Cocktails, leckere Weine, Gemütlichkeit und einen sehr guten Service.

Wer am Abend ab 18.00 Uhr in Kevelaer einmal einen Ort sucht, wo er in Ruhe etwas trinken, eine Kleinigkeit essen und ein gepflegtes Ambiente erleben möchte, der findet diesen ab sofort im Hotel Klostergarten. Die neu eingerichtete und im mediterranen Stil gestaltete Lounge mit 32 Plätzen bietet die Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre die Seele baumeln zu lassen und zusammen mit Freunden oder Geschäftspartnern einen schönen Abend zu verbringen.

Vom Lounge-Personal dürfen Besucher einen freundlichen und aufmerksamen Service erwarten, und mit einem „Getränk der Woche“ hält man dort einen besonderen Trinkgenuss bereit.

Sonntags ist die Lounge geschlossen, nach Absprache öffnen man gern für Gruppen.