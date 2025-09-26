Die „MYOKRAFTBAR“ feierte große Eröffnung Es wird gesund in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

So sieht es in der „Myokraftbar“ aus. Foto: LS

„Myokraft“ ist in Kevelaer schon länger ein bekannter Name. Viele Kevelaererinnen und Kevelaerer trainieren dort, um sich fit und gesund zu halten. Da Training alleine aber nicht ausreicht, entwickelten Nick Bol und seine Partnerin Kim Willems die Idee eines gesunden Restaurants.

Denn eine gesunde Ernährung ist mindestens genauso wichtig wie Fitness. So entstand schließlich die „Myokraftbar“ in der Luxemburger Galerie, direkt gegenüber von „Myokraft“.

Die große Eröffnung wurde dann am 20. und 21. September 2025 gefeiert. Da das Restaurant nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen bietet, überlegten Bol und Willems, wie sie so vielen Besucherinnen und Besuchern wie möglich direkt am ersten Wochenende einen Einblick in ihr Restaurant bieten können.

Mit einem Stationenlauf, bei dem man bei verschiedenen Spielen rund um gesunde Ernährung und Fitness kleine Kostproben gewinnen konnte, wurden die Besucherinnen und Besucher in die Welt der „Myokraftbar“ eingeladen.

Ob man nun schätzen musste, wie viel Zuckerwürfel in einem Esslöffel Nutella sind, oder entscheiden musste, was mehr Protein hat, Linsen oder Parmesan, für Spaß war auf jeden Fall gesorgt.

An jeder Station gab es dann einen Stempel und mit einer vollen Stempelkarte bekam man die Chance auf einen der…