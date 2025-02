Der Busman Es wird eng

/ von Kevelaerer Blatt



Neulich, Mechel, wollte ich mal eben mit dem Auto nach Twisteden fahren, Richtung Well bis zur Umgehungsstraße, dann links und an der Ampel wieder rechts auf die Twistedener Straße. Pustekuchen, schon am Heideweg musste ich abbiegen, weil die Straße gesperrt war.

Vor dem alten Rathaus ist jetzt mit dem Wagen auch kein Durchkommen mehr, hier entsteht ja nun der Hochzeitsgarten. Also, wenn wir beide noch mal heiraten müssten, nee nee, wollten, ganze acht Monate bis zur Fertigstellung würden wir nicht warten. Da bieten sich ja eher der Wonnemonat Mai oder ein Sommermonat an.

So richtig eng aber, Mechel, wird es jetzt hinter dem Kaufcenter. Ich bin ja froh, dass sich da endlich etwas tut, die alten Markierungen auf der Parkfläche waren ja im Laufe der Zeit zu eng geworden. Nicht nur wir sind mit den Jahren breiter geworden, die Autos leider auch. Immerhin konnte man da ja noch für eine und eine halbe Stunde frei parken.

Die Möglichkeit fällt jetzt weg. Könnte man da nicht für die Zeit das Parken auf dem Marktplatz kostenfrei stellen? Dummer Gedanke, die Stadt ist am Limit, die braucht jeden Parkcent. Da werde ich wohl bald mal wieder meinen alten Fiets auf Vordermann bringen, mit dem kommt man ja in Kevelaer noch überall hin.

Eng, Mechel, wird es aber auch im übe…