Es war wieder Zeit für den Galaball

Der amtierende König der MÄNN, Thorsten Janssen, kann auf ein erfolgreiches Schützenjahr zurückblicken. Den Titel des Königs errang er am 1. Mai. Ein paar Monate später war das Stadtbundschützenfest, wo es ihm gelang, den Titel des Stadtbundkönigs in den Reihen der MÄNN zu halten. Im Oktober war Zeit für den Galaball. Der König hatte geladen und viele Gäste und Schützenbrüder waren dem Aufruf gefolgt.

Rechtzeitig zum großen Ball wurde auch die Vereinsfahne fertig. Im September war sie noch faltig. Risse prägten ihre äußere Haut, von der Lichteinwirkung angegriffen und sie hatte viel Farbe verloren. Der Allgemeinzustand war ziemlich abgenutzt. Sie hat ein neues Facelifting erhalten. Pünktlich zum Königsgalaball wurde sie fertig.

Ein besonderer Gruß ging an den Landeskönig der St. Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk, Dieter Frerix mit seiner Ehefrau Andrea. Herzliche Grüße an Stadtbundmeister Rainer Koppers. Aus den Reihen der Gilde an den Ehrenpräsidenten Rudi van Bühren, Schülerprinzessin Vera Deckers und Präses Andreas Poorten. Ein aufrichtiges Dankeschön an die Mitglieder der Peterei, die wie in jedem Jahr wieder den Thekendienst übernommen hatten. Wie schon in den letzten Jahren wurde die Band Two for you engagiert. Ganz frische Post hatte Jürgen Kisters, der Bezirksschießmeister, mitgebracht. Ashley Faahsen wurde Siegerin bei den Landesbezirksmeisterschaften im Luftgewehrschießen und belegte den 3. Platz bei den Diözesanmeisterschaften in der gleichen Disziplin. König Thorsten Janssen mit seiner Königin Tanja Tebest und seinem Adjutanten Peter Cuylen mit Gattin Andrea freuten sich über ein vollbesetztes Petrus-Canisius- Haus.

Tanz bis zum Morgen



Nach dem offiziellen Teil läuteten die Majestäten mit den Eröffnungstänzen den inoffiziellen Teil des Abends ein. Schwungvoll wurden diese auf dem Parkett zelebriert. Es herrschte ausgelassene Stimmung mit viel Tanz und guter Musik, was erst in den frühen Morgenstunden ein Ende fand.