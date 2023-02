Der Kevelaerer Daniel Stenmans präsentiert seinen Thriller „Komplize“ „ Es war sehr morbide “

Daniel Stenmans plant derzeit, zu seinem gerade erschienenen Thriller „Komplize“ eine Lesung in der Old Butchery in Kevelaer zu veranstalten. Foto: KB



Wenn Daniel Stenmans über Mord, dunkle Geheimnisse und misslungene Ermittlungen spricht, lächelt er freundlich. Angst macht er seinem Gegenüber damit allerdings nicht. Im Gegenteil: Der zweifache Familienvater aus Kevelaer freut sich einfach über sein neuestes Werk. Sein Thriller „Komplize“ wurde am 20. Januar 2023 veröffentlicht. Dem voraus ging ein mehrjähriger Schreib- und Bearbeitungsprozess. Im KB-Interview verrät Stenmans, warum hin und wieder doch mal Zweifel aufkeimten.

Autor des “Friedhofsänger”

Als Autor ist Daniel Stemans kein Unbekannter mehr. Der 43-Jährige schrieb bereits Theaterstücke und die Horror-Mystery-Reihe rund um den „Friedhofsänger“. An das Genre des Thrillers wagte sich der Autor nun erstmalig. Dafür gleich mit voller Ladung, wie er verrät. Seine Frau, erzählt Stenmans lachend, habe den Lesestoff nach den ersten Seiten jedenfalls erstmal ein wenig ‚verdauen‘ müssen.

Kein Wunder, denn die Geschichte rund um den leichtlebigen Studenten Jan, die Mörderin Becca und Mordkommissarin Sonja hat‘s in sich: Als Jan Becca in einer Kneipe kennenlernt, funkt es sofort. Doch als er bei ihr daheim eine Leiche entdeckt, beginnt das Chaos. Er will seiner neuen Bekanntschaft helfen. Sie verschwindet allerdings und für Jan läuft nichts mehr so wirklich rund (Stenmans: „Er reitet sich von einer Scheiße in die nächste“). Der zweite Strang windet sich rund um die Mordkommissarin Sonja, die dem Tod von der Schippe springt, zwischen D…