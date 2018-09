Wer den deutsch-niederländischen Bauern-und Künstlermarkt besuchen wollte, hatte in diesem Jahr nicht so viel zu sehen. Die als „Agrobusinessmarkt“ angepriesene Veranstaltung am Mechelner Platz konnte, was ihr Angebot an Künstlern und an Händlern anbetraf, nicht mit einer großen Anzahl aufwarten.

Gerade mal ein halbes Dutzend Verkaufsstände waren am Mechelner Platz am Mittag auszumachen, darunter mit dem Fischstand von Martin Jansen nur ein Niederländer. Und an Kunstangeboten gab es tatsächlich nur zwei (!) – und eins indirekt, weil eine Frau aus Schaephuysen ihre Freundin mit deren Holzsachen und den Karten vor Ort vertrat.

Die Wettenerin Tatjana van Went hatte sich in dem Durchgan…

