Es ist fast vollbracht

Im Zeitraum von 2016 bis 2024 wird der Stadtkern von Kevelaer im Rahmen der Stadtkernerneuerung umfangreich umgestaltet. Die Neugestaltung der Hauptstraße im zweiten Teilabschnitt wird in absehbarer Zeit beendet sein. Seit Beginn der Baumaßnahmen sind Anwohner und Öffentlichkeit intensiv einbezogen und informiert worden. Jetzt wird die Fertigstellung der Bauarbeiten auf der Hauptstraße gefeiert. Die Kevelaerer Einzelhändler in der Innenstadt beteiligen sich am Aktionsprogramm.

Am Samstag, 17. August 2019, startet das Baustellenabschlussfest ab 14 Uhr mit Musik in der Hauptstraße. Unterhaltung für Groß und Klein ist durch den Clown Pepe und das Baustellenmaskottchen Grubi garantiert. Für das leibliche Wohl ist mit Köstlichkeiten vom Grill und mit Getränken sowie Cocktails gesorgt. Kinder erhalten nachmittags eine Kugel Eis von Grubi gratis.

Händler bedanken sich für die Kundentreue

Bis 18 Uhr sind die Ladenlokale geöffnet und die Händler bieten verschiedene Aktionen an, zum Beispiel Fotografie in historischen Gewändern. Während des Nachmittags verlost die Interessengemeinschaft Hauptstraße einige Gutscheine im Rahmen der Baustellen-Treue-Aktion. Hiermit möchten sich die Händler der Hauptstraße für die anhaltende Kundentreue auch während der Umbauphasen bedanken. Zudem gibt es bei einer Rallye durch die Innenstadt Preise zu gewinnen. In vielen Geschäften in der Kevelaerer Innenstadt (Annastraße, Bahnstraße, Busmannstraße, Hauptstraße, Kapellenplatz, Marktstraße und Peter-Plümpe-Platz) sind Plakate des Baustellenmaskottchens Grubi mit verschiedenen Buchstaben zu finden.

Wer die Buchstaben sammelt und seinen Teilnahmezettel mit dem richtigen Lösungssatz in die Box auf der Hauptstraße einwirft, hat die Chance auf einen von drei Gutscheinen des Wirtschafts- und Verkehrsvereins sowie auf eine von fünf Solar-Powerbanks. Ab 18 Uhr feiern dann auch das Team der Stadtkernerneuerung, eingeladene Gäste, Geschäftsinhaber sowie Angestellte mit Musik von DJ Mike Sleeves die Fertigstellung der umgestalteten Hauptstraße.