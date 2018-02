Mit der Frauenquote klappt es mangels Kandidatinnen nicht so gut, dafür immerhin mit der Doppelspitze: Eben erst haben Kevelaers Grüne den turnusgemäßen Wechsel im Amt des Fraktionssprechers vollzogen. Das Kevelaerer Blatt befragte Wolfgang Röhr und seinen Nachfolger Ulrich Hünerbein-Ahlers zu aktuellen und kommenden Entwicklungen.

Kevelaerer Blatt: Herr Röhr, die Grünen haben vor zweieinhalb Jahren eine Wahlempfehlung für den Bürgermeisterkandidaten Dominik Pichler ausgesprochen. War es die richtige Entscheidung?Wolfgang Röhr: Ja. Wir haben den Bürgermeister mit aufgestellt und wir haben ihn seitdem in vielen Dingen unterstützt.

Beispielsweise?Röhr: Das Integrierte Handlungskonzept war bislang mit das wichtigste Thema. Es ermöglicht die Veränderung Kevelaers. Wir haben dazu versucht, einen Planungsdezernenten nach Kevelaer zu bekommen, der Kompetenz und Einfluss in der Verwaltung hätte. Das ist uns leider nicht gelungen. Immerhin haben wir eine Verstärkung für die Stadtplanung bekommen.

Wie steht es denn um die Stadt?Röhr: Der Leerstand der Ladenlokale macht uns Sorge. Es ist wichtig, die Innenstadt zu vermarkten – wir haben ja was zu zeigen! In der Vergangenheit haben wir in vielen Dingen nichts gemacht. Das haben andere Städte besser hingekriegt.

Wie ginge es besser?Röhr: Wir haben einen Konflikt: Einerseits brauchen wir Parkplätze, denn es kommt keiner, der nicht parken kann. Andererseits brauchen wir Plätze mit Aufenthaltsqualität, denn wen…

