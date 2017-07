Es dauert lange, bis sich was dreht

Einen Windpark errichten und schnelles Geld machen, das funktioniert nicht. Es erfordert viel Ausdauer und Geduld, wenn man ein solches Großprojekt in Angriff nimmt. Margit Ermers und Ursula Baumgärtner, beide Bäuerinnen auf Keylaer, sind froh und erleichtert, dass der „Windpark Rietweyen“ bald in Betrieb genommen werden kann. Zurzeit laufen die erforderlichen Tests an den fünf Windkraftanlagen, die hinter dem Traberpark in Richtung Niederlande errichtet worden sind.

„Wir Bauern haben ein Generationendenken,“ erzählt Ermers. Deshalb seien ihnen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und der Blick auf den Klimawandel ein Anliegen. Die Idee, die Gesellschaft „Bürgerwind Kevelaer“ zu gründen und die fünf Windkraftanlagen bauen zu lassen, entstand nach einem der regelmäßigen Treffen der Wasserschutz-Kooperation der Landwirte und Stadtwerke Kevelaer. Acht Kevelaerer Landwirte hatten noch zusammengesessen und sich erstmalig ausgetauscht über die Möglichkeit selbst Strom zu erzeugen, und das auf unweltfreundliche Art.

Sie waren sich einig, dass es ein regionales, lokales Projekt sein sollte. Neben den Landwirten sind die Kevelaerer Stadtwerke und somit alle Bürger zu 25 Prozent beteiligt. So kam die Sache ins Rollen und erwie…

