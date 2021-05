Bruder Thomas Bischop (84) feiert am 6. Mai sein Diamantenes Ordensjubiläum Erzieher in Goch und Missionar in Mexiko

Bruder Thomas Bischop feiert am 6. Mai sein Diamantenes Ordensjubiläum. Foto: DdB

Am morgigen 6. Mai sind es genau 60 Jahre, dass Bruder Thomas Bischop die Erste Profess in der Brüdergemeinschaft der Canisianer in Münster abgelegt hat. Der 84-jährige Ordensmann ist froh, seinen Lebensabend in Kevelaer verbringen zu können. „Das habe ich mir auch gewünscht! Schon in der Volksschule habe ich meine erste Radwallfahrt von Raesfeld nach Kevelaer gemacht und ich lebe sehr gerne hier“, erzählt er.

Der Entschluss, in die Brüdergemeinschaft der Canisianer einzutreten, kam durch den Rektor in Münster. Dieser kam häufig zu Vorträgen nach Neuss, wo Bruder Thomas nach seiner Lehre als Großhandelskaufmann das Abendgymnasium besuchte. „Ein Vortrag von ihm hat mich begeistert. Ich interessierte mich besonders für die Jugendarbeit, die von den Canisianern sehr gepflegt wurde. Ich hatte auch selber einen Pfadfinderstamm gegründet.“

Nach seinem Eintritt und der Profess vor 60 Jahren wirkte er zunächst als Präfekt im Ludgerianum, einem Internat für Schüler in Münster und als Leiter des pädagogischen Büros im Martini-Stift Appelhüsen, bevor er 1968 insgesamt 16 Jahre lang als Erzieher im Internat des Collegium Augustinianum Gaesdonck tätig war. „Was die Gaesdonck noch heute bietet, ist einmalig“, erinnert er sich. „All die Möglichkeiten, sich sportlich, musikalisch oder kulturell in dieser Klosteranlage zu bilden. Die Gaesdonck prägt die Sch…