Erweiterte Öffnungszeiten

Nachdem der Frühling bereits mit viel Sonnenschein startete, setzt der Solegarten St. Jakob noch einen drauf: Kurz nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit und den anhaltend strahlenden Frühlingsmomenten laden die Stadtwerke Kevelaer seit dem 1. April ein, noch länger in die wohltuende Atmosphäre der Anlagen einzutauchen. „Die verlängerten Öffnungszeiten ermöglichen es unseren Besuchern, auch in den Abendstunden die frische Soleluft und die Sonnenstrahlen zu genießen – eine perfekte Ergänzung zum leichten, warmen Frühlingsabend“, so ein Sprecher der Stadtwerke Kevelaer.

Neue Öffnungszeiten:

• Gradierwerk: Der Innenbereich ist künftig von 8.30 Uhr bis 21 Uhr zugänglich.

• Inhalatorium: Die erste Sitzung startet wie gewohnt um 9 Uhr, gefolgt von halbstündigen Inhalationen bis zur letzten Sitzung um 20.30 Uhr.

Mit diesem erweiterten Angebot können Besucher den Frühling in vollen Zügen auskosten – sei es nach einem Spaziergang oder nach einem langen Arbeitstag in Kevelaer. Die ansprechende Gestaltung des Solegartens und die belebende „Meeresbrise“ bieten die ideale Kulisse, um dem Alltagsstress zu entfliehen und neue Energie zu tanken.