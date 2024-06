Erstmals mit Frauen

Pünktlich zum Vogelschießen konnten bei der jüngsten Versammlung der „Männ“ in der fast 500-jährigen Geschichte der St. Antonius-Schützen-Gilde Kevelaer erstmals drei junge Frauen aufgenommen werden. Aufgrund der Änderung Ende 2023, wo die Satzung der Gilde dahingehend geändert wurde, dass nunmehr auch Frauen eintreten können, wurden mit Ashley Faahsen, Charleyne Faahsen und Vera Deckers die ersten Frauen einstimmig in der „Männ“ aufgenommen.

Nach der Versammlung folgte das Klotzkönigschießen, wo sich Ashley Faahsen prompt als Preisträgerin eintragen konnte. Neuer Klotzkönig der Männ wurde Henk Willems.

Das Vogelschießen begann am Kapellenplatz in Kevelaer. Unter den Klängen des Musikvereins Kevelaer und des Spielmannzuges der Freiwilligen Feuerwehr zog der Schützenzug zum scheidenden König Wolfgang Schaffers und dessen Ehefrau Silvia und dem Adjutanten Wolfgang Toonen und dessen Ehefrau Christina. Eine Überraschung war, dass die Fahnenschwenker des Stadtbundes den Schützenzug verstärkten und am Königshaus zu Ehren des Stadtbundmeisters Wolfgang Schaffers das Fahnenschwenken durchführten.

An der Josef Schotten-Schützenhalle begann das Preisschießen und die Preise fielen recht zügig. Die Preisträger sind:

1. Preis Thorsten Janssen,

2. Preis Heinz Kisters

3. Preis Charles Verheyden.

Nunmehr meldeten sich drei Schützenbrüder, die die Königswürde der Männ erringen wollten. Hans Faahsen, Thomas Canders-Knell und Charles Verheyden hatten sich zum Ziel gesetzt, König der Männ zu werden. In einem fairen Wettstreit hatte am Ende Charles Verheyden das Quäntchen Glück und wurde insgesamt mit dem 230. Schuss König der Männ. Zu seinem Adjutanten ernannte er seinen Freund Dirk Schuler. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde auch der Gewinner des Pokalschießens der Musikvereine bekanntgegeben. Denkbar knapp mit 7-6 Punkten behielt der Musikverein Kevelaer die Oberhand und der 2. Sieger, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, spielte den Tusch für den Gewinner.

Der Abend klang in gemütlicher Runde im Pfarrsaal St. Antonius aus, wo noch die geladenen Gäste des Stadtbundes und der geselligen Vereine mit dem Festkettenträger Georg Seegers und seinem Adjutanten Raphael Seegers ein paar schöne Stunden erlebten.