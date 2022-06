Breit gefächertes Angebot ließ die Herzen höher schlagen Erstes Wochenende der Landpartie mit Wohlfühlmomenten

Nicht nur die Besucherinnen und Besucher der Landpartie am Niederrhein fühlten sich offensichtlich wohl. Fotos: Freya

Am vergangenen Samstag fiel der Startschuss zur siebten Landpartie in und um Kevelaer. An insgesamt 24 Orten öffneten die Ausstellenden ihre Pforten zu Gärten, Werkstätten und Ateliers. Alle präsentierten jeweils eine individuelle Auswahl an Kunst, Kultur und Kreativität. Und das bei bestem Landpartie-Wetter.

Bunt flatternde Bänder an Fahrrädern, die von A nach B radelten, oder reichlich parkende Fahrzeuge vor den Eingängen zeigten bereits am ersten Wochenende eine rege Teilnahme und großes Interesse. Kreative Kunstschaffende, Handwerkerinnen und Handwerker präsentierten ihr Können, ließen dabei keine Wünsche offen, gaben Ideen und regten die Fantasie an. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten am vergangenen Samstag und Sonntag die Gelegenheit, sich an den einzelnen Stationen inspirieren zu lassen, bei Kaffee, Kuchen oder einem gekühlten Getränk zu entspannen oder einfach nur an einem chilligen Plätzchen der Musik zu lauschen.