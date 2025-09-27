Erstes Walking Football-Turnier

Premiere gelungen, Fortsetzung folgt: Das 1. FVN-Walking Football-Turnier war ein voller Erfolg.

Rund vier Stunden wurden im Stadion am Waldhaus der Sportschule Wedau drei Turniere in den Altersklassen U 50, Ü 50 und Ü 60 entschieden. Und die zahlreichen Spielerinnen und Spieler hatten dabei am Wochenende vor allem eines: jede Menge Spaß.

Bei der abschließenden Siegerehrung verwunderte die Antwort auf die Frage von FVN-Präsident Peter Frymuth daher auch nicht, der wissen wollte, ob das Turnier auch im kommenden Jahr wieder durchgeführt werden soll. Der folgende, kräftige Applaus der Walking Footballerinnen und Footballer ließ keinen Zweifel aufkommen.

Schon kurz nach der Ankunft in der Sportschule Wedau am Vormittag hatten viele Sportlerinnen und Sportler große Augen gemacht. Im Stadion am Waldhaus, in dem wenige Tage zuvor die deutsche U17-Nationalmannschaft beim 4-Nationen-Turnier international im Einsatz war, waren vier Walking Football-Spielfelder aufgebaut worden. Von der Qualität des Untergrunds waren die Spielerinnen und Spieler begeistert.

„Auf so einem Rasen habe ich noch nie gespielt“, war gleich aus mehreren Ecken zu hören.

Die parallel durchgeführten Turniere, getrennt nach Altersklassen, verliefen reibungslos. Es wurde gekämpft, gejubelt und manchmal auch geflucht – aber stets ausgesprochen fair. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, allesamt in den Regeln der „Geh-Variante” des Fußballs geübt, hatten mit den Spielleitungen keine großen Probleme.

Die Spielpausen wurden ausgiebig genutzt, um sich über Walking Football auszutauschen und sich untereinander noch besser zu vernetzen.

Eine Premiere innerhalb der Premiere gab es gegen Ende der großen Walking Football-Veranstaltung in Duisburg. Die „Walking Wonders” von den Fusseberg Kickers Helpenstein, die erste weibliche Walking Football-Mannschaft am Niederrhein, und eine Verbandsauswahl („FC Knickebein“) bestritten das erste Walking Football-Duell zwischen zwei Frauen-Teams im FVN in einem Einlagespiel.

Zufrieden mit dem Turnierverlauf zeigte sich auch Winfried Titze, der Vorsitzende der FVN-Kommission Walking Football.

„Walking Football ist als eigene Sportart in den Vereinen am Niederrhein angekommen“, so der Funktionär, der genau wie seine Kommissions-Kollegen auch selbst leidenschaftlicher Walking Footballer (für die FK Helpen-stein) ist.

„Es gibt ein dynamisches Wachstum bei den Mannschaften und Veranstaltungen wie das 1. FVN-Walking Football-Turnier unterstreichen die Akzeptanz innerhalb des Verbandes, was mich selbstverständlich persönlich sehr freut. Ebenfalls erfreulich sind die ersten Schritte im Frauenbereich, der aktuell noch ganz am Anfang steht, aber ebenfalls viel Potenzial aufweist.“

Die Ergebnisse

Altersklasse U 50

1. SV Borussia Veen 1920 (13 Punkte)

2. TV Angermund (12 Punkte)

3. SGP Oberlohberg (10 Punkte)

4. FC Olympia Bocholt 1911 (0 Punkte)

Altersklasse Ü 50

1. SV Viktoria 1922 Winnekendonk (16 Punkte)

2. RS Horrem 1919 (12 Punkte)

3. BW Concordia Viersen / ASV Süchteln (12 Punkte)

4. DJK BV Labbeck/Uedemerbruch (10 Punkte)

5. TV Angermund (5 Punkte) 6. Fortuna Bredeney (4 Punkte)

7. Fußball Freunde Büderich ´22 (1 Punkt)

Altersklasse Ü 60

1. Fusseberg Kickers Helpenstein (16 Punkte)

2. SV Fortuna Bottrop 1932 (8 Punkte)

3. TV Angermund (1 Punkt)