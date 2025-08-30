Erstes â€žCoaching CafÃ©â€œ in Kevelaer

Am 14. September kann man mehr Ã¼ber Coaching lernen Erstes â€ž Coaching CafÃ© â€œ in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Die Coaches bei der Generalprobe mit KB-Redakteurin Lisa Schweren (dritte von rechts) Foto: privat

Mit dem â€žCoaching CafÃ©â€œ startet Mitte September eine ganz neue und besondere Veranstaltungsreihe in Kevelaer ( das KB berichtete ). Nun, wo der Termin fÃ¼r die erste Veranstaltung nÃ¤her rÃ¼ckt, wurde es Zeit fÃ¼r eine Art Generalprobe. Diese durfte das KB in den RÃ¤umen der â€žLebensartâ€œ in Kevelaer begleiten.

Die RÃ¤ume sind offen und hell und laden so zum Ankommen und Dasein ein. Doch am vergangenen Sonntag war es auch recht hektisch. So wuselten die acht Coaches des Coaching-CafÃ©s durch die RÃ¤ume und Ã¼berlegten gemeinsam, wie man das CafÃ© so einladend wie mÃ¶glich gestalten kann.

Gleich zu Beginn merkt man, was fÃ¼r eine Einheit die Coaches sind und wie sehr sie sich gegenseitig wertschÃ¤tzen. Keine Meinung wird runtergemacht. Jeder hat das gleiche Mitspracherecht. Selbst die KB-Redakteurin durfte Input geben und fÃ¼hlte sich gleich wie ein Teil des Teams.

Dieses WohlfÃ¼hlsein wollen die Coaches auch an ihrem groÃŸen Tag am Sonntag, 14. September 2025, versprÃ¼hen. Das Motto des Tages ist: â€žAlles kann, nichts muss.â€œ Das heiÃŸt, man kann an allen Programmpunkten teilnehmen oder auch nur an ein paar oder auch an keinen. Nur Kaffee trinken und Kuchen essen ist auch erlaubt.

BÃ¼cherecke

In einer Ecke werden gemÃ¼tliche Sessel und BÃ¼cher aufgebaut. Hier soll man ins GesprÃ¤ch kommen: ââ€¦