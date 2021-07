Erster Welttag für Großeltern und Senioren

Um die Rolle älterer Menschen zu stärken, hat Papst Franziskus einen neuen „Welttag für Großeltern und Senioren“ eingeführt. Zum ersten Mal findet der „Welttag für Großeltern und Senioren“ statt. Dieser Tag soll zukünftig jährlich am vierten Sonntag im Juli begangen werden – in der Nähe des Gedenktages der Großeltern Jesu, der Heiligen Anna und Joachim. In diesem Jahr fällt der Tag auf den 25. Juli.

Das Mehrgenerationenhaus Kevelaer und die Schwestern im Klostergarten möchten dem neuen ‚Welttag der Großeltern und Senioren‘ bereits im ersten Jahr eine Chance geben. Musikalische Unterstützung erhalten sie durch Anton Koppers und Hubert Lemken. Der diesjährige Leitgedanke „Ich bin mit dir alle Tage“ ist dem Matthäus-Evangelium entnommen. So kann dieser Tag zu einer festen Größe im Jahr werden, um die Lebens- und Glaubenserfahrungen der älteren Generationen für die Generation ihrer Enkelinnen und Enkel zu bewahren. Diese Erfahrungen sind es wert, dafür einen Versuch zu starten.

Eingeladen sind alle Senioren, Großeltern, Kinder und Enkel zu einem ökumenischen Wortgottesdienst unter dem Thema „Füreinander Segen sein – von Generation zu Generation“ am Sonntag, 25.07.2021, um 15.00 Uhr in der Kevelaerer Clemenskapelle. Anschließend besteht bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit, von eigenen Erfahrungen und Erinnerungen zu erzählen und gemeinsam bekannte Lieder zu singen.