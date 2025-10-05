Erster Sieg im Dreiband

Die Dreibandmannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim hatte ein Heimspiel gegen BC Kleve Süd 2 und konnte das Spiel für sich entscheiden.

Wolfgang Pfitzner begann das Spiel mit seiner Partie gegen Gottfried Verfürden von Kleve. Wolfgang spielte eine starke Partie und gewann klar mit 20 zu 11 in 22 Aufnahmen.

Für das zweite Spiel musste Rainer Kürvers für Kervenheim antreten. Nach 40 Aufnahmen stand es 6 zu 6 und Rainer hatte noch den Nachstoß. Damit punktete er und der Sieg war schon mal perfekt.

Für das dritte Spiel musste Helmut Gesthüsen gegen den Klever Uli Verheyen antreten. Auch da stand es nach 40 Aufnahmen 12 zu 11 für den Klever Spieler. Doch Helmut machte im Nachstoß noch 2 Points, somit wurde es ein klarer 6:0-Sieg für Kervenheim.

Die 3. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen B.C. Bimmen 1, welches laut Papierform klar für Kervenheim hätte ausgehen müssen. Aber alle vier Spieler von Kervenheim erwischten einen schwarzen Tag.

Im ersten Spiel verlor Paul Bannasch gegen Hermann Banus 28 zu 32 in 20 Aufnahmen.

Das nächste Spiel bestritt Rüdiger Spielmann für Kervenheim. Er machte zwar in der letzten Aufnahme noch 9 Points, aber das reichte nicht. Er verlor mit nur 1 Point gegen Henk van Haren 29 zu 30 in 20 Aufnahmen.

Im dritten Spiel verlor Klaus Cleve 23 zu 24 in 20 Aufnahmen. Somit waren die Siegpunkte weg und Helmut Gesthüsen konnte nur noch die Ehrenpunkte holen. Er gewann zwar gegen Hermann Banus 38 zu 30 in 20 Aufnahmen. Somit ging das Heimspiel 2:6 verloren.

Die 4. Mannschaft musste beim BSF Goch 4 antreten.

Werner van Dongen musste sich nach einem guten Spiel dem Gocher Hans-Ludwig Reintjens in 25 Aufnahmen geschlagen geben; er verlor 36 zu 38.

Rainer Kürvers spielte auch gut für Kervenheim, verlor aber trotzdem gegen Harald Henneberger 28 zu 31 in 25 Aufnahmen. Andre Brouwers verlor gegen Ingrid Tenhaft 10 zu 14 in 25 Aufnahmen. Zum letzten Spiel trat Margret Broich für Kervenheim gegen Heidrun Cox an. Sie verlor 8 zu 11 in 25 Aufnahmen.

Somit blieben alle Punkte in Goch.

Die nächsten Heimspiele finden am 07.11.2025 und 08.11.202 statt. Kervenheim 4 gegen B.C. Bimmen 2 ab 17 Uhr und Kervenheim 1 gegen Rot-Weiß-Kleve 1 ab 17 Uhr im Vereinsheim.