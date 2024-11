Erster Martini-Markt in Kevelaer

Der UVK hat eingeladen und die Menschen sind gekommen. Am vergangenen Sonntag fand in der Kevelaerer Innenstadt zum allerersten Mal der „Martini-Markt“ statt.

Trotz des kalten und bedeckten Wetters zog es viele Menschen nach Kevelaer. Auf sie wartete nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag, sondern auch einige Stände an der Haupt- und an der Busmannstraße.

Es gab Weihnachtsdekorationen, selbstgeflochtene Körbe und Gewürze zu entdecken.

Neben Backfisch, Churros und anderen Leckereien konnten die Besucherinnen und Besucher sich auch beim ersten Glühwein der Saison aufwärmen.

Viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler lockten mit besonderen Angeboten in ihre Geschäfte. So stand dem gemütlichen Sonntagsbummeln in der Wallfahrtsstadt nichts mehr im Wege.