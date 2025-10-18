Erste Siege für die Volleyball-Herren

In der Regionalliga konnte der KSV sein erstes Heimspiel der neuen Saison erfolgreich bestreiten.

In einer hart umkämpften Partie setzte sich die Mannschaft vor heimischem Publikum mit 3:2 gegen den Meckenheimer SV durch und sicherte sich damit den ersten Saisonsieg.

Bereits zu Beginn zeigte sich, dass dieses Spiel kein Selbstläufer werden würde. Der erste Satz verlief holprig für die Gastgeber: Meckenheim startete stark und konnte sich früh absetzen. Zwar gelang Kevelaer gegen Satzende eine sehenswerte Aufholjagd, doch letztlich ging der Durchgang mit 25:19 verdient an die Gäste.

Im zweiten Satz begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Mit verbessertem Stellungsspiel, solider Annahme und erfolgreichem Durchkommen durch den gegnerischen Block zeigte der KSV nun sein Potenzial. Am Ende war es die größere Nervenstärke, die beim 26:24-Satzgewinn den Ausschlag gab.

Auch der dritte Satz war an Spannung kaum zu überbieten. Kevelaer wusste, dass nur eine Leistung am Limit den Sieg bringen würde – und rief diese auch ab. Jeder Punkt wurde hart erkämpft, Meckenheim hielt mit starker Blocksicherung und aufopferungsvoller Abwehrarbeit dagegen. Doch auch diesmal hatte Kevelaer das bessere Ende für sich und gewann denkbar knapp mit 28:26.

Im vierten Satz konnte das hohe Niveau nicht ganz gehalten werden. Fehler auf Seiten der Gastgeber ermöglichten es Meckenheim, zurück ins Spiel zu finden und mit einem 25:22-Satzgewinn den Ausgleich zu erzwingen.

Der entscheidende Tie-Break wurde schließlich zum emotionalen Höhepunkt. Angetrieben von der lautstarken Unterstützung zahlreicher Fans drehte Kevelaer noch einmal auf. Die Stimmung in der Halle kochte, während der Meckenheimer SV zunehmend verunsichert wirkte. Kevelaer erspielte sich fünf Matchbälle und nutzte schließlich den ersten beim Stand von 15:10.

Der Schlüssel zum Erfolg lag in einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die in den letzten Spielen vermisst worden war.

Ein besonderer Dank galt zudem dem neuen Sponsor Walther Faltsysteme, der den Verein ab sofort unterstützt. Es spielten: R. Thyssen, M. Thyssen, Tönnißen, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers, Trataris, Müller und Koop.

Im nächsten Spiel musste sich der KSV dann aber der jungen Mannschaft von Humann Essen III mit 1:3 geschlagen geben. In Essen standen R. Thyssen, M. Thyssen, Tönnißen, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers und Trataris auf dem Feld.

Nach ihrer Auftaktniederlage gegen Eintracht Spontent II sollte im Spiel gegen den Moerser SC III eigentlich der erste Sieg für die Zweitvertretung des KSV her. Daraus wurde allerdings nichts und man musste sich 2:3 geschlagen geben. In Moers spielten Broeckmann, Janßen, Derrix, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Herbe, Bückers, Eyll, Nobbers, Müller, Thönnes, Koop und Bergers.

Die ersehnten drei Punkte gab es dann aber im letzten Spiel gegen den VC Essen-Borbeck III. Hier war es lediglich der Essener Außenangreifer Korkmaz, welcher anfangs mit einigen erfolgreichen Angriffen für Unruhe sorgte. Im Spielverlauf konnten sich Block und Abwehr aber stabilisieren. Letztendlich gewann der KSV II souverän mit 3:0. Es spielten: Nobbers, Broeckmann, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Herbe, Eyll, Thönnes, Koop und Bergers.

Die dritte Mannschaft um Kapitän Tom Borrenbergs musste im zweiten Saisonspiel auch die zweite Niederlage hinnehmen. Mit 1:3 unterlag man der SG Kempen-Anrath. Gegen die SG Kempen-Anrath spielten Buß, Holl, Lapschies, Mainik, Saers, Lemken, Goese, Prast und Borrenbergs.

Im Spiel gegen den 1. VBC Goch übernahm Raphael Giesen die Aufgabe des Trainers. Mit ihm an der Seitenlinie konnte die dritte Herrenmannschaft ein klares 3:0 erzielen und die ersten 3 Punkte einfahren. Im Spiel gegen den 1. VBC Goch standen Raphael Giesen folgende Spieler zur Verfügung: Buß, Holl, Saers, Lapschies, Mainik, Goese, Jahn, Prast, Borrenbergs, Willems und Hiep.

Die KSV-Damen konnten auch ihre Partien zwei und drei gewinnen. Im Spiel gegen F.C. Rot-Weiss konnten die KSV-Damen das Spiel mit 3:0 gewinnen. Es spielten: van Husen, Backes, Platen – Moreno, Mosig, Boßer, Kurshhalidze, Selders, Ermers, Peters, Prüßing-Ordoñez, A.Slobitchuk, N.Slobitchuk und Keurhorst.

Im Spiel gegen den Tabellenführer SV Bedburg-Hau II starteten beide Mannschaften motiviert. Gleich zu Beginn konnten die Kevelaererinnen mit einem Block und einem sehenswerten Angriff von Hannah Prüßing-Ordoñez punkten. Bedburg-Hau behielt aber die Oberhand und holte sich mit 25:20 den ersten Satz.

Auch der zweite Satz war umkämpft. Durch eine Aufschlagserie von Mariam Kurshhalidze übernahm der KSV kurzzeitig die Führung. Bedburg-Hau spielte aber konzentriert weiter, ging in Führung und gewann auch den zweiten Satz mit 25:22. Mit guten Aufschlägen von Gianna van Husen und einer guten Abwehrleistung wurde die Führung ausgebaut.

Der KSV gewann den dritten Satz mit 25:18. Mit Motivation und Ehrgeiz ging es nun in den vierten Satz. Dieser Satz konnte mit 25:16 sogar noch ein wenig deutlicher gewonnen werden.

Der Tie-Break musste also die Entscheidung bringen. Nach einem ausgeglichenen Start konnte sich der KSV aber leicht absetzen und den Satz mit 15:11 gewinnen. Mit diesem Sieg verdrängten die KSV-Damen den SV Bedburg-Hau II von der Tabellenspitze.

Für den KSV spielten: van Husen, Backes, Boßer, Kurshhalidze, Selders, Ermers, Peters, Prüßing-Ordoñez, A.Slobitchuk, N.Slobitchuk, Keurhorst und Vennhoff.