Erste Niederlage der Saison

In der Dreifachhalle kam es zuletzt zum wiederholten Aufeinandertreffen der E-Jugendmannschaften des KSV und des TV Issum. Das erste Handballspiel in der Vorrunde ging noch unentschieden aus, so das man eine spannende Begegnung erwarten durfte.

Interessant war das Spiel auch aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in den Mannschaften. Konnte Sven Croon bei seiner KSV-Mannschaft vor allem auch auf die kräftigen und groß gewachsenen Spieler Jona Stevens, Mats Herbe und Matti Bräuer setzen, hat der TV Issum eher kleinere Spieler, die aber sehr schnell und flink auf dem Feld unterwegs waren. So konnte sich in der ersten Halbzeit auch keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen. Zur Halbzeit gab eine knappe Führung für den KSV. Mit 11:10 ging es in die Kabinen.

Dort muss die Issumer Trainerin die richtigen Worte gefunden haben. Es wurde zusehend schwieriger für den KSV, sich durch die Abwehr durchzuspielen. Meist waren es Einzelaktionen, die auf KSV-Seite für die Tore sorgten. Issum ließ aber nicht locker und konnte sich fünf Minuten vor Abpfiff erstmals mit drei Toren absetzen.

Die junge Kevelaerer Mannschaft reagierte nun hektisch und versuchte den Abschluss zu erzwingen. Bälle, die vorher noch sicher im Tor gelandet waren, verfehlten jetzt aber ihr Ziel. Die Issumer Jungen nutzten ihrerseits ihre Chancen konsequent aus. Mit dem Abpfiff stand mit 20:24, die erste Niederlage in der Kreisliga für den KSV fest.

Jetzt geht‘s nach Voerde

Für den KSV spielten im Tor Maximilian van de Loo und Delal Ayhan. Auf dem Feld waren Jos Thyssen, Jona Stevens (3 Tore), Leon Wehling, Mats Herbe (7 Tore), Julian Beckmann, Eric Marquina Kirchesch (1 Tor), Kai Schaffers, Jesper van der Hejden, Fee Rieger und Matti Bräuer (9 Tore). Weiter geht es am Samstag, 1. Februar, gegen den TV Voerde. Eine Mannschaft, die sicherlich nochmals stärker einzuschätzen ist.