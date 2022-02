Erste Mannschaft weiter auf Erfolgskurs

Nach einem ereignisreichen Wochenende für die Kevelaerer Volleyballer*innen kann vor allem eine Mannschaft zufrieden zurückblicken: Das Lokalderby zwischen der SG Kleverland Volleys und dem Kevelaerer SV war eine eindeutige Angelegenheit. Es war keine Stunde gespielt, da mussten sich die Kleverland Volleys der ersten Herrenmannschaft aus Kevelaer mit 0:3 (9:25, 17:25, 11:25) geschlagen geben.

Trainer Stephan Reinders von der SG hatte seinen Jugendspielern, die ansonsten in der Bezirksliga für den 1. VBC Goch auflaufen, viel Spielzeit gegeben. Das bedingte einige Abstimmungsprobleme in der Annahme. Stefan Kannenberg nutzte dies zu Beginn von Satz eins direkt aus und legte nach einem anfänglichen 2:2 zwölf Angaben zum 14:2 in Folge hin. Auch im folgenden Spielverlauf baute der KSV diesen Vorsprung aus und gewann Satz eins nach 14 Minuten mit 25:9.

Kevelaer spielte in den folgenden Sätzen weiterhin konzentriert und leistete sich keine Schwächen. Die Kleverland Volleys fanden ihrerseits kein Mittel, um den KSV in Bedrängnis zu bringen.

Nach weiteren 20 und 16 Minuten waren so auch die Sätze zwei und drei mit 25:17 und 25:11 gewonnen. Thyssen war rundum zufrieden mit der gezeigten Leistung und hofft, dass ihr Team diese auch am nächsten Spieltag zeigen kann. Dort kommt es am kommenden Samstag um 17 Uhr zum Spitzenspiel in der Verbandsliga. Der Tabellenzweite vom KSV empfängt in der Zweifachturnhalle an der Hüls den Spitzenreiter VV Humann Essen IV.

KSV II verliert gegen Neuss

Deutlich weniger erfolgreich und zufrieden gingen am Wochenende die Herren der zweiten KSV-Mannschaft vom Feld. So hatte sich Spielertrainer Peter Herbe den Spieltag in der Bezirksliga nicht vorgestellt. Eigentlich wollte man den Tabellenersten von der DJK Rheinkraft Neuss von Platz eins verdrängen. Dieses Vorhaben ging allerdings gehörig daneben. Auch wenn der KSV II mit Jan Broeckmann verletzungsbedingt auf einen wichtigen Spieler verzichten musste, konnte die Reserve der KSV-Volleyballer zu keinem Zeitpunkt ihr Leistungsvermögen abrufen. Kaum eine Annahme erreichte die Zuspieler. Neuss konnte den KSV mit starken Angaben erfolgreich unter Druck setzen. Im Gegenzug wurden die Angaben der Kevelaerer Spieler erfolgreich durch eine stabile Annahme entkräftet.

Die Satzergebnisse sprachen dann auch eine deutliche Sprache: Mit 25:9, 25:14 und 25:12 gewann die DJK klar ein Spitzenspiel, das den Namen nicht verdiente. Alle Bemühungen seitens Kevelaer, mit Auszeiten oder Spielerwechsel das Geschehen noch in eine andere Richtung zu lenken, zeigten keine Wirkung. Nach nur 58 Minuten konnte der KSV die Heimreise antreten. In den ausstehenden drei Spielen geht es nun darum, Platz zwei zu sichern.

Damen mussten sich geschlagen geben

Die KSV-Damen, Siebter der Bezirksklasse, mussten am Samstag beim Tabellenersten vom VC Eintracht Geldern III antreten. Die Rollen waren damit eindeutig verteilt. KSV Trainer Alessandro Nobbers konnte aber auf eine gute Leistungsentwicklung seiner Mannschaft bauen. Nachdem am vergangenen Spieltag der erste Saisonsieg gelungen war, war die Motivation des Teams entsprechend hoch.

Probleme bereitet der Mannschaft noch die unstete Annahme. Dies konnte Geldern ausnutzen, um Satz eins sicher mit 25:15 zu gewinnen. In den Ballwechseln selbst war der KSV allerdings ebenbürtig. So war im zweiten Satz der Satzausgleich durchaus möglich, doch die größere Routine konnte sich auch hier durchsetzen. Mit 25:23 ging auch Satz zwei an den VCE. Der Tabellenerste aus Geldern konnte auch den dritten Durchgang anschließend mit 25:20 gewinnen. So steht auf dem Papier zwar ein klares 3:0 für das Eintracht Team, aber trotzdem ist Alessandro Nobbers mit der gezeigten Leistung zufrieden. An der Baustelle „Annahme“ wird er jedoch arbeiten müssen.