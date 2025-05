Erste Krautschau in Kevelaer

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der bundesweiten Aktion „#Krautschau“ – und rückt damit eine ganz besondere Gruppe grüner Stadtbewohner ins Rampenlicht: die wilden Blühpflanzen, die oft unbeachtet in Pflasterritzen, Mauerfugen oder am Straßenrand wachsen.

In Kooperation mit dem NABU Naturschutzzentrum Gelderland lädt die Wallfahrtsstadt am Samstag, 17. Mai 2025, zu einem besonderen Naturerlebnis ein.

Bei einem geführten Spaziergang entdecken die Teilnehmenden gemeinsam mit Frau Ochse, Referentin des NABU, die oft übersehenen, aber ökologisch wertvollen Pflanzen im Stadtgebiet. Beginn ist um 14 Uhr, die Tour dauert etwa 90 Minuten.

„Diese grünen Überlebenskünstler spielen eine wichtige Rolle für das städtische Ökosystem“, erklärt Sébastian Belleil, Umweltbeauftragter bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. „Sie speichern Wasser, binden Staub, bieten Insekten Lebensraum – und zeigen, wie vielfältig und widerstandsfähig Natur mitten in der Stadt sein kann.“

Die Aktion basiert auf einer Idee, die ursprünglich aus Frankreich und England stammt. In Deutschland wird die „Krautschau“ seit mehreren Jahren unter dem Hashtag #Krautschau durchgeführt – koordiniert von Julia Krohmer (Senckenberg Museum Frankfurt) und Prof. Dr. Alexandra-Maria Klein (Universität Freiburg).

In der Aktionswoche markieren Teilnehmende Pflanzen mit bunter Kreide, fotografieren sie und teilen ihre Entdeckungen in sozialen Netzwerken. Bestimmungs-Apps helfen auch Einsteigerinnen und Einsteigern dabei, Pflanzen zu identifizieren – und machen die Aktion zu einem Erlebnis für alle Generationen.

Auch in Kevelaer wird die Pflanzenvielfalt sichtbar gemacht – bunt, kreativ und gemeinschaftlich. Die Stadt lädt daher herzlich ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich Neugier und Freude an der Natur.

Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kardinal-von-Galen-Straße, ab 14 Uhr. Weitere Informationen werden rechtzeitig über die Website der Wallfahrtsstadt Kevelaer und lokale Medien bekanntgegeben.