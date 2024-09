Erste Klimawoche im Kreis Kleve

Der Kreis Kleve und die Klima.Partner im Kreis Kleve (als „Klima.Partner“ haben sich die 16 Kommunen des Kreises und der Kreis Kleve zusammengeschlossen, um zum Thema Klimaschutz enger zusammenzuarbeiten) laden zur ersten Klimawoche ein. Diese findet mit insgesamt 16 Ausstellungen, Vorträgen und Aktionen im Kreisgebiet insbesondere zwischen dem 7. und 13. Oktober 2024 statt.

Die von der Stadt Kleve organisierte Ausstellung „Klima wandelt“ ist im gesamten Oktober in den Fenstern der Stadthalle Kleve von außen zu sehen. Auch die Ausstellung „Klimaflucht“ im PAN Kunstforum, organisiert von der Stadt Emmerich am Rhein, findet über mehrere Wochen statt. Zwei Vorträge folgen zudem im Anschluss an die Klimawoche – nämlich am 15. und 29. Oktober.

„Mit den Veranstaltungen möchten wir die Menschen im Kreis Kleve für die Veränderungen durch den Klimawandel hier vor Ort sensibilisieren“, sagt Katharina Segers von der AG Klima des Kreises Kleve. „Unser Ziel ist es nicht, mit dem erhobenen Zeigefinger zu mahnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen vielmehr Einblicke in unterschiedliche Bereiche bekommen sowie Tipps und Ratschläge zu unterschiedlichen Themen erhalten.“

Alle Angebote kostenfrei

Neben Vorträgen zu eher „typischen“ Themen wie Photovoltaik, energetischer Sanierung oder zu klimafreundlichen Vorgärten gibt es auch Angebote wie einen Herbstmarkt, „Kochen für ein besseres Klima“, einen „Science Slam“ und einen „Klimaspaziergang“. Alle Angebote im Rahmen der Klimawoche sind kostenfrei.

Das vollständige Programm mit Informationen zu allen 16 Veranstaltungen finden Interessierte online unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Klimawoche“).