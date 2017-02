Erste Kevelaerer Ranzenbörse entpuppte sich als Erfolg

Greuel beantwortete schnell die Frage, was die ganzen Anbieter miteinander zu tun haben: „Ganzheitlicher Ranzenkauf ist wichtig für die gesunde Entwicklung der Zukunft unsere Kinder.“ Er zeigte auf, dass man bei Kindern gerade in dem Alter, in dem sie erstmals zur Schule gehen, ein besonderes Augenmerk auf alle Bereiche der körperlichen Entwicklung halten müsse. „Was nutzt es, wenn ein guter und rückenschonender Ranzen gekauft wird, wenn durch Schuhe oder Beinverkürzungen Fehlhaltungen entstehen? Was nutzt es, wenn die Autofahrer die Schüler wegen der Reflektoren am Ranzen gut sehen, die Kinder aber wegen Kurzsichtigkeit die Autos nicht erkennen oder wegen Höreinschränkungen ein Auto gar nicht erst kommen hören…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Jetzt kaufen Stimmen Sie einfach zu, später zu zahlen.

Keine Vorabregistrierung. Keine Vorauszahlung.

Sofort lesen Greifen Sie sofort auf Ihren Kauf zu.

Sie kaufen nur diesen Beitrag. Kein Abo, keine Gebühren.

Später zahlen Kaufen Sie mit LaterPay, bis Sie 5 Euro erreicht haben.

Erst dann müssen Sie sich registrieren und bezahlen. 0,59 EUR Bereits gekauft? powered by beta