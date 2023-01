Erste Haushalte an Glasfaser angebunden

Die „Deutsche Glasfaser“ hat am Freitag, 6. Januar 2023, die ersten Haushalte im nördlichen Teil Kevelaers an das neue Glasfaser-Netz angebunden. Die Anwohnerinnen und Anwohner können ab jetzt mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde surfen, telefonieren und streamen. Seit Juni 2022 baut das Telekommunikationsunternehmen die digitale Infrastruktur in Kevelaer aus und treibt damit gemeinsam mit der Stadt die digitale Versorgung des Ortes voran.

„Wir freuen uns, dass wir nach dem privatwirtschaftlichen Ausbau der Ortsteile und der Versorgung der Außenbereiche mit Glasfaser durch das kreisweite Förderprojekt ‚Weiße Flecken‘ und dem folgenden Förderprojekt ‚Graue Flecken‘ jetzt mit dem Anschluss von Kevelaer Nord und Süd ans Glasfaser-Netz noch einen weiteren Schritt in Richtung flächendeckende Breitbandversorgung machen konnten“, erklärt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. Auch der Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser, Markus Deitmer, freut sich: „Schritt für Schritt kommen wir voran. Die Arbeiten verlaufen zufriedenstellend und wir freuen uns, dass wir die ersten Hausanschlüsse erfolgreich aktivieren konnten.“

Haushalte auch auf Süd bald versorgt

Im nächsten Schritt werden nach und nach die weiteren Anschlüsse im nördlichen Teil von Kevelaer gebaut und aktiviert. Im südlichen Teil von Kevelaer schreiten die Tiefbauarbeiten ebenfalls voran, sodass diese bereits zu 65 % geschafft sind, wie die Deutsche Glasfaser mitteilt. In dieser Woche sollen auch dort die ersten Haushalte an das Highspeed-Internet angeschlossen werden. Für die Terminvereinbarung der Fertigstellung der Hausanschlüsse setzt sich der Baupartner mit den Kundinnen und Kunden vorab in Verbindung.

Für weitere Informationen zum Glasfaser-Ausbau können sich alle betroffenen Haushalte telefonisch an die kostenlose Bau-Hotline unter Tel. 02861-89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr wenden. Verträge für die Nutzung des Glasfaser-Anschlusses können zudem unter Tel. 02861-8133400 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr erteilt werden.