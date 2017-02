Erste Geflügel-Restriktionszonen im Kreis Kleve aufgehoben

Nachdem am 27. Dezember 2016 in einem Putenbestand in Rees-Haldern der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt wurde, konnten nun alle eingerichteten Restriktionszonen wieder aufgehoben werden. Alle in der vergangenen Woche durchgeführten Aufhebungsuntersuchungen haben keine Hinweise auf Neuinfektionen in diesem Bereich ergeben.

Der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet um den Ausbruchsbetrieb in Hamminkeln im Kreis Wesel bleiben zunächst bestehen. Hiervon sind weiterhin Betriebe aus dem Kreis Kleve betroffen.

Ebenso bleibt die Aufstallungspflicht für Geflügel im gesamten Kreis Kleve bestehen.