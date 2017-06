Erste „fahrRad-Pause“ am Sonntag

Am Sonntag, 2. Juli 2017, findet die „1. fahrRad-Pause Kevelaer“ statt. Von 10 bis 18 Uhr dreht sich auf dem Peter-Plümpe-Platz in der Marienstadt alles um das Thema Radfahren, passend zum Jubiläumsjahr „200 Jahre Fahrrad“. Zeitgleich mit dem Niederrheinischen Radwandertag zwischen Rhein und Maas und der Motorradfahrer-Wallfahrt organisiert das Kevelaer Marketing mit freundlicher Unterstützung der Verbands-Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze ein Event für die ganze Familie und heißt Radler und Interessierte herzlich willkommen.

Zahlreiche Aussteller auf der Freiluft-Messe

Ein breit gefächertes Angebot „rund ums Rad“ wird durch insgesamt zehn Aussteller auf der Freiluft-Messe geboten. Vom modernen E-Bike, sowie Mountain- und Cargo-Bike bis hin zu einer historischen Zweiradausstellung gibt es für den Besucher einiges zu entdecken. Eine große Probefahrtenfläche bietet Kauf-Interessenten die Möglichkeit, direkt vor Ort eine Probefahrt zu starten. Wer gerne einen Ausflugstipp für die Region Niederrhein haben möchte oder seinen nächsten Urlaub mit dem Rad plant, findet viele Anregungen bei den zahlreichen touristischen Infoständen auf der Freiluft-Messe.

Sicher mit dem Rad unterwegs

Das Thema Sicherheit beim Fahrradfahren im Straßenverkehr wird auf der „1. fahrRad-Pause Kevelaer“ durch verschiedene Aussteller aufgegriffen. Neben einem Verkehrssicherheits-parcours der Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. werden den Besuchern auch anschauliche Informationen zu den Themen Geschwindigkeit, Unfallursachen und Blindflug durch die Verkehrsunfallprävention Kreis Kleve präsentiert. Dank der Radstation der Lebenshilfe Gelderland, die einen bewachten Fahrradparkplatz mit Notfall-Pannenservice für kleine Reparaturen anbietet, brauchen sich Besucher über die Sicherheit des eigenen Fahrrads keine Gedanken machen.

Aktionsflächen für Klein und Groß

Abwechslung für Jeden bieten die vielen Freiflächen mit Mitmach-Aktionen zu verschiedenen Fahrradthemen. Egal, ob man als Erwachsener oder Jugendlicher sein Geschick auf dem Segway-Parcours von Segwayspaß-Sonsbeck testen möchte oder auf dem Bike-Looping kräftig in die Pedale treten will. Auch eine Teilnahme beim Einrad-Workshop vom Radsportverein Falke Kervenheim oder das Aufsitzen beim Spinning Rad des Gesundheitszentrums Steps das Interesse erweckt, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Durch das innovative Bewegungsangebot des KreisSportBunds Kleve e.V. in Form des Kibaz-Fahrradabzeichens (Kinderbewegungsabzeichen), haben auch die ganz kleinen Besucher zwischen drei und sechs Jahren die Möglichkeit, aktiv zu werden. Die Kunstaktion unter Leitung der Kevelaerer Künstlerin Tatjana van Went lädt zum Mitmachen ein, schließlich soll bei dem Projekt ein Gemeinschaftswerk zum Thema „Fahrrad“ entstehen.

Gastronomiestände laden zum Verweilen ein

Für Stärkungen nach einer ausgiebigen Radtour oder für eine kühle Erfrischung bei hoffentlich sonnigem Wetter ist gesorgt. Unter großen gelben Sonnenschirmen sind auf dem Peter-Plümpe-Platz viele verschiedene Gastronomen mit gemütlichen Sitz- und Verweilgelegenheiten verteilt. So lädt ein großzügiger Obstgarten mit gesunden Säften und leckeren Obstbechern zum Ausruhen ein, ein herzhaftes Angebot in Form von Grillfleisch, Pommes frites und Kartoffelchips, oder ein Nachtisch darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Erfrischendes Eis mit selbstgemachten Waffelhörnchen, Crêpes oder Kuchen mit einer leckeren heißen Kaffeespezialität ergänzen das Angebot. Aber nicht nur die zahlreichen gastronomischen Anbieter, auch verschiedene Gastgeber in der Kevelaerer Innenstadt heißen alle Fahrradfahrer und Besucher der „1. fahrRad-Pause Kevelaer“ mit einem „fahrradfreundlichen“ Angebot, beispielsweise einem fruchtigen Fitnesssalat, an dem Tag herzlich willkommen.

Erkundung des Niederrheins

Die Teilnehmer des Niederrheinischen Radwandertags erhalten ihren Etappenstempel am Infostand des Kevelaer Marketing, der sich direkt vor dem Rathaus befindet. Fünf Touren unterschiedlicher Länge starten ab Kevelaer und verbinden mehr als 60 Veranstaltungsorte an diesem Tag. Diejenigen, die nicht mit dem eigenen Fahrrad angereist sind, haben die Möglichkeit, von „NiederrheinRad“ ein „grünes“ Rad auszuleihen. Gäste, die lieber zu Fuß unterwegs sind, lädt der Verkehrsverein Kevelaer und Umgebung e.V. zu einer einstündigen kostenlosen Stadtführung ein. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr und 13 Uhr vor dem Rathaus.

Ereignisreicher Tagesabschluss

Der Niederrheinische Radwandertag geht um 17 Uhr mit der Verlosung auf dem Peter-Plümpe-Platz zu Ende. Hier machen attraktive Preise wie ein Theaterabonnement und weitere Eintrittskarten für die neue Saison sowie Preise rund um das Thema „Fahrrad“ auf die Teilnehmer. „Wir beschließen den Veranstaltungstag in Kevelaer auf dem Kapellenplatz. Mit der Segnung der Fahrradfahrer können sich alle auf den Heimweg und viele Fahrradtouren in der Saison machen“, so die Verantwortlichen beim Kevelaer Marketing.