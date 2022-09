Eröffnung des SPD-Bürgertreffs in der LuGa

TextAm Samstag, 10. September, feierte der Ortsverein Kevelaer der SPD die Einweihung des neuen Bürgertreffs in der Luxemburger Galerie. Bei Brötchen und Getränken freuten die Genossinnen und Genossen sich über viele angeregte Gespräche. Zu Gast war auch der Vorsitzende des Unterbezirks Kreis Kleve der SPD, Thorsten Rupp, der dem Ortsverein ein Bild von Willy Brandt als Einweihungsgeschenk überreichte. Aus den Nachbarstädten Weeze und Geldern waren ebenfalls Genossen vor Ort, unter Anderem der ehemalige Landtagskandidat Lars Aengenvoort.

„Unser neuer Bürgertreff im Herzen der Innenstadt soll ein Ort des gemeinsamen Austausches sein“, so der Vorsitzende Moritz Walter. „Egal ob Ortsvereinsarbeit, Fraktionssitzungen oder Bürgergespräche: hier sollen alle Anliegen rund um die Sozialdemokratie und Kevelaerer Geschehen beredet werden können.“ Nicole Kraft-Englich pflichtet ihm bei und fügt an: „Wir waren auch sehr erfreut über den Besuch der IG Metall Kevelaer am Samstag. Wie schon im alten Büro wird die Gewerkschaft auch hier im neuen Ladenlokal regelmäßig tagen können. Diese Kooperation besteht seit Jahren und wird mit Freude weitergeführt.“

Die Kevelaerer SPD bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern und freut sich nun in Zukunft regelmäßig im neuen Bürgertreff alle Interessierten willkommen zu heißen.