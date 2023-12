Seit Freitag, 1. Dezember weihnachtet es in der Kevelaerer Innenstadt sehr Eröffnung des Krippenmarkts

/ von Lisa Schweren

Heinz-Josef Theunissen, Lisa Verhoeven (beide Kevelaer Marketing), Wirtschaftsförderin Verena Rohde, Karl Timmermann und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (v. l.) freuen sich auf den diesjährigen Krippenmarkt. Foto: LS

In den letzten Tagen hielt die Kälte und damit der Winter Einzug in Kevelaer. Passend zum Beginn des Dezembers und damit dem Beginn der Adventszeit. Noch passender war da nur die Eröffnung des Krippenmarkts am Freitag, 1. Dezember 2023.

In diesem Jahr erstrecken sich die vier Doppelhütten und diesechs Einzelhütten über den Kapellenplatz und den Luxemburger Platz. Wie gewohnt befinden sich aber auch Aussteller im Forum Pax Christi. Dort ist dieses Jahr zum 30. Mal die lebendige Krippe das Highlight. „Das ist ein bemerkenswertes Jubiläum“, freut sich Bürgermeister Dr. Dominik Pichler am Tag der Eröffnung. Ein weiterer Grund zur Freude war die Rückkehr von Hermann. Wer Hermann ist? Na, einer der Esel, der jedes Jahr im Dezember seinen Jahresurlaub in der Krippe im Forum Pax Christi verbringt.

Auch in diesem Jahr wird die Krippe wieder zum Schauplatz von Karl Timmermanns Krippenspiel. Wie in den letzten Jahren wird dies auch in diesem Jahr immer samstags und sonntags aufgeführt, und zwar einmal um 15.45 Uhr und einmal um 16.30 Uhr. In diesem Jahr wird es jedoch in ganz besonderer Besetzung auch mittwochs um 15 Uhr aufgeführt. Für diese Termine hat sich Timmermann nämlich mit der Lebenshilfe Geldern zusammengetan. So wird das Krippenspiel mittwoch…