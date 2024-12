Der Markt findet noch bis zum 22. Dezember statt Eröffnung des Kevelaerer Krippenmarkts

/ von Lisa Schweren

Neu in diesem Jahr: die Weihnachtspyramide von Harry Bruch. Foto: LS

Schöner hätte die Eröffnung des Krippenmarkts am vergangenen Freitag nicht laufen können. Bei strahlenden blauen Himmel konnten die vielen Hütten und Stände zum ersten Mal ihre Waren anbieten. Viel Altbewährtes ist geblieben: die lebendige Krippe, die Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern und die kleine Bühne für Live-Musik. Doch einiges Neues ist in diesem Jahr auch dabei.

So erklärt Lisa Verhoeven, Teil des Kevelaerer Marketing-Teams, dass sich der Markt in beide Richtungen erweitert hat, aber auch in die Höhe. Damit meint sie die neue Weihnachtspyramide, die zum Übergang der Hauptstraße aufgebaut wurde. „Wir nehmen die Hauptstraße mit“, so Julian Binn von der Wallfahrtsstadt.

Schausteller Harry Bruch hatte schon länger den Wunsch, mit einer Weihnachtspyramide Teil des Krippenmarkts zu werden. Die Pyramide, die man schon von weiten sehen kann, hat er eigens für den Kevelaerer Krippenmarkt gebaut.

Neu sind auch die erweiterten Öffnungszeiten des Markts. Dieser ist in diesem Jahr von montags bis donnerstags von 13 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Gastronomie ist jeweils noch eine Stunde länger geöffnet. „So können auch Menschen kommen, die erst um 17 Uhr Feierabend haben“, so Verhoeven.

Einer wird in diesem Jahr wohl schmerzlich vermisst: Esel Hermann, der bis jetzt immer die Stellung in der leben…