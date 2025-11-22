Am 22. November 2025 feiert „Herr Lehmann“ die Abriss-Edition in der Halle Dohr „ Erntedankfest “ geht in die zweite Runde

/ von Lisa Schweren

Eindrücke einer vergangenen Veranstaltung Foto: David Simon

Wenn es ums Feiern geht, ist man bei Michael Schmidt an der richtigen Adresse. Mit der Veranstaltungsreihe „Amphoria“ bringt er regelmäßig die Menschen zum Feiern und Tanzen. Im vergangenen Jahr bot er mit dem „Erntedankfest“ zum ersten Mal auch eine andere Art des Feierns. Statt Elektro-Musik standen hier die Party-Hits der 80er/90er und 2000er Jahre im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr soll dieses Konzept wieder Kevelaererinnen und Kevelaerer zum Feiern bringen.

Am 22. November 2025 wird in der Halle Dohr richtig Gas gegeben. Es wird „bunt, wild und ausgelassen“, so Schmidt. Mit der Unterstützung von „LIGHTON“ wird die alte Halle noch ein letztes Mal aufpoliert, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen wird.

Line-Up

Eine opulente Bühne mit Licht- und Lasershow soll Platz schaffen für das Line-Up des Abends. „DJ Serodopa“ macht dabei den Anfang, das Duo „Mütze Katze“ aus Köln wird mit seiner verrückten Show ebenfalls für Stimmung sorgen. „Fairground Funhouse“ bringt mit seiner Live-Musik den regionalen Charakter zum „Erntedankfest“. Ein weiterer DJ, der den Abschluss des Abends gestaltet, wird bald noch bekannt gegeben.

„Alle man zusammen und alle man zusammen feiern“ ist das Motto des Abends. Neben „LIGHTON“ ist auch die Marktstube aus Walbeck als regionaler Partner wieder mit dabei und sorgt für die kulinarischen Aspekte des Abends.

Jetzt Karten sichern

Karten gibt es onl…