Michael Schmidt startet eine neue Veranstaltungsreihe im Hubertuszelt „ Erntedankfest 2024 by Herr Lehmann “

/ von Lisa Schweren

Team Rhythmusgymnastik wird am Abend auftreten. Foto: Team Rhythmusgymnastik

Seit über sechs Jahrzehnten wird auf Keylaer traditionell die Hubertuskirmes gefeiert. Feste Größe dabei ist unter anderem der Bullenball. Doch in diesem Jahr wird ein neuer Programmpunkt die Hubertuskirmes aufmischen. Das „Erntedankfest 2024 by Herr Lehmann“ wird am Samstag, 16. November 2024, für Stimmung im Hubertuszelt sorgen.

Zumindest ist Veranstalter Michael Schmidt sich da sicher. Nach seinem Erfolg mit der Veranstaltungsreihe „Amphoria“ will er sich nun mit dem Erntedankfest an etwas Neuem probieren. Einmal im Jahr soll jetzt Pop, Rock, Schlager und Partymusik in Kevelaer zum Feiern einladen.

„Es soll eine Veranstaltung für jeden sein. Egal ob blau oder grün, klein oder groß“, erklärt Schmidt. Aus diesem Grund hat er sich wohl als Headliner auch „Team Rhythmusgymnastik“ ausgesucht. Das verrückte DJ-Team ist durch viele deutsche Festivals bekannt, unter anderem Parookaville und San Hejmo, wo sie die Bühne in Ekstase versetzen. Was genau das Team im Hubertuszelt zur Schau stellen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Doch Schmidt weiß, es wird „ein buntes, lebendiges und extrovierteres Abendprogramm.“

Doch neben „Team Rhythmusgymnastik“ wird auch die Band „Bash“, die aus sechs Berufsmusikern besteht, für stimmungsvolle Musik sorgen. Durch den Abend leiten und auch selbst auflegen wird DJ van Keeken aus d…