Der Winter hat den Kreisliga-Fußball am Niederrhein weiterhin fest im Griff. Wie schon in der vergangenen Woche wurden in den Kreisligen auch an diesem Wochenende flächendeckend etliche Spiele abgesagt. Die Bezirksliga ist davon nicht betroffen – was bedeutet, dass die Partie der DJK Twisteden bei der SGE Bedburg-Hau am Sonntag um 15 Uhr stattfinden kann.

Von der Absage betroffen ist indes das heiß ersehnte Derby in der Kreisliga A zwischen dem Kevelaerer SV und der Union Wetten. Auch das Auswärtsspiel der Viktoria Winnekendonk bei der Alemannia Pfalzdorf wurde abgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens bestreitet stattdessen am Sonntag (15 Uhr) auf Kunstrasen ein Testspiel beim TSV Wachtendonk-Wankum II, um im Rhythmus zu bleiben. Der TSV belegt in der Kreisliga B derzeit Tabellenplatz zwei. Ein freies Wochenende steht unterdessen für die Union Kervenheim und Spielertrainer Dany Wischnewski an, auch deren Heimspiel gegen den BV DJK Kellen II fiel dem Dauerfrost zum Opfer.