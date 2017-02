Am Samstag, 4. Februar 2017, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Straße Klosbremm in Winnekendonk die Scheibe einer Glastür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein. Die Täter drangen in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch an Telefon 02823-1080.