Kevelaererin Bärbel Daniels bietet seit kurzem Ernährungsberatungen an Ernährung verstehen lernen

/ von Lisa Schweren

Bärbel Daniels in ihrem Garten Foto: LS

Bärbel Daniels arbeitete seit vielen Jahren als Krankenschwester im Marienhospital in Kevelaer. In dieser Zeit hat sie viel erlebt und beobachtet. Vor allem auch in ihrer Rolle als „Pain Nurse“ (auf Deutsch: Schmerzkrankenschwester). „Ich sehe, was für Probleme die Menschen so haben“, erklärt sie im Gespräch mit dem KB. Ihr Augenmerk liegt dabei auf Patientinnen und Patienten mit chronischen Krankheiten, die ihrer Einschätzung nach durch Ernährung ihren Alltag verbessern könnten.

Um genau da auch professionell ansetzen zu können, startete sie im Mai 2023 ihre Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin bei der Akademie für Naturheilkunde. Da Daniels schon immer etwas machen wollte, das über ihren gelernten Beruf hinausgeht, stürzte sie sich voller Elan ins Fernstudium und schloss im Oktober 2024 ihre Ausbildung ab.

In ihren zukünftigen Beratungen soll der Fokus auf chronischen Krankheiten liegen, aber auch auf Gewichtsabnahme. „Mir ist wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen“, betont Daniels. Deswegen soll es nicht zu Anfang gleich eine 180-Grad-Wende in der Ernährung geben. „Man kann auch schon mit kleinen Stellschrauben Dinge ändern“, so Daniels. Sie macht im Gespräch auch klar, dass sie keine 3-Wochen-Lösung anbietet. Ihre Klientinnen und Klienten müssen Geduld mitbringen, um langfristige Veränderung zu schaffen.

Daniels bietet ein Beratungspaket für 250 Euro an. In diesem ist ein Erstgespräch enthalten, bei dem die Wünsche und Beschwerden des Klienten bzw.…