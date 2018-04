Kevelaer. Im ehemaligen Maschinenhaus des alten E-Werks an der Johannesstraße tut sich eine Menge: Im „E-Werk-Office-Port“ des KB-Herausgebers Rudi Beerden ist neben dem Kevelaerer Blatt und der Agentur „Oneline-Media“ jetzt eine weitere, kreative Ideenschmiede in Kevelaer ansässig geworden. Die Holding der „erlebe-fernreisen GmbH“ hat in der Wallfahrtsstadt eine Zweigstelle eröffnet. Die beiden Geschäftsführer Johannes van Stephaudt und Mark Lindner steuern von hier aus die Geschicke des Unternehmens, dessen operatives Geschäft weiter von Krefeld aus betrieben wird. Sie entwickeln ihr seit Jahren im Reisemarkt erfolgreiches Unternehmen mit derzeit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – frei nach dem Motto: „Stillstand ist Rückschritt“ – von Kevelaer aus weiter. „erlebe fernreisen“ hat sich auf die Entwicklung von sogenannten „Reisebausteinen“ spezialisiert. Über länderspezifische Web-Portale stellen sich die Kunden zunächst ihre Reisewünsche selbst zusammen und werden dann von den „erlebe-fernreisen“-Reiseexperten individuell beraten. Übernachtungen und Transfers werden dabei so mit Ausflügen kombiniert, dass die Reisenden Land und Leute aus nächster Nähe kennenlernen. Ergebnis ist einer internen Abfrage zufolge eine weit überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit.