Erinnerungen an Pater Slavko

Die Medjugorje-Vereinigung Regina Pacis Kevelaer erinnerte an Pater Slavko Barbaric, den langjährigen Seelsorger von Medjugorje, der am 24. November 2000 mit nur 54 Jahren während des Kreuzweggebetes überraschend verstarb.

Der kroatische Franziskaner, der persönlich schon in Kevelaer war, wurde durch Sr. Lioba Arz von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Uedem, die ihn persönlich kannte, in seinem Leben und Wirken gewürdigt. Sie schilderte ihn als einen hochbegnadeten Seelsorger, der Medjugorje entscheidend zu dem machte, was es heute ist, und der für viele Menschen zu einem Wegweiser zu Gott wurde. Mit einer Heiligen Messe, mit Rosenkranzgebet, Beichtmöglichkeit und gestalteter Anbetung wurde gemeinsam im Geist von Medjugorje gebetet.