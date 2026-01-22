Erinnerungen an eine bewegte Zeit

Aufgrund des großen Interesses im November präsentiert das Gästeführungs-Team erneut einen Vortrag im „Hotel Goldener Löwe“. Am Freitag, 27. Februar 2026, um 16.30 Uhr, erhalten alle Interessierten die Möglichkeit, das Erbe einer Zeit zu erkunden, die vor 80 Jahren tiefgreifende Veränderungen mit sich brachte. Denn die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und der anschließende schwierige Neuanfang prägten das Leben vieler Menschen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Erinnerungen treffen auf historisches Ambiente

Mit historischen Bildern und packenden Erzählungen führt Gästeführer Richard Claßen in diese bewegte Zeit zurück. Im stilvollen Ambiente des „Goldenen Löwen“ können die Gäste gemeinsam das Gedenken an diese bedeutende Epoche aufrechterhalten und das Erbe der Geschichte ihrer Heimatstadt erkunden. „Der Vortrag bietet nicht nur spannende Einblicke, sondern auch eine Plattform für den Austausch über die gemachten Erfahrungen unserer Vorfahren“, stellt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing fest. „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam die Erinnerungen an diese Zeit bewahren und teilen – nicht zuletzt auch als Mahnmal für die heutige Zeit“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus. Ein barrierefreier Zugang beispielsweise für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren ist bei den Räumlichkeiten gegeben.

Tickets im Ticketshop

Tickets für den Vortrag sind ausschließlich im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 10 Euro pro Person. Ein Getränk nach Wahl ist im Preis enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.