Erich Rotthoff erhält Bundesverdienstkreuz

Für Erich Rotthoff aus Kevelaer war in der vergangenen Woche ein großer Moment gekommen: Landrätin Silke Gorißen überreichte ihm im Priesterhaus offiziell das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Rotthoff wird mit der Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Engagement vor allem im kirchlichen Bereich geehrt.

„Sie haben sich seit Jahrzehnten in vielen, ganz unterschiedlichen Bereichen mit großem, persönlichen Engagement in vorbildlicher Weise ehrenamtlich eingesetzt und stellten und stellen hierdurch oftmals private Interessen hinten an“, sagte die Landrätin in ihrer Laudatio. „Hierdurch haben Sie sich über viele Jahre ein großes Maß an Sympathie und an Anerkennung erworben.“

Hochmeister, Vorbeter, Organisator

Seit dem Jahr 1992 gehört der Kevelaerer Brudermeister der katholischen Bruderschaft „Consolatrix Afflictorum“ („Trösterin der Betrübten“) an. Von 2007 bis 2019 war er Hochmeister. Er engagiert sich als Vorbeter für Wallfahrende in der Bruderschaftskirche St. Michael zu Kevelaer („Kerzenkapelle“) ebenso wie als Vorbeter für die verschiedenen Prozessionen der Kevelaerer Pfarreien St. Antonius und St. Marien. Darüber hinaus organisiert der Ordensträger Wallfahrten und koordiniert die teilnehmenden Vereine und Gruppen. Besonders umfangreich war sein Engagement im Jubiläumsjahr 2017, dem 375. Kevelaerer Wallfahrtsjahr, mit zahlreichen Veranstaltungen über das Kirchenjahr verteilt.

Daneben engagiert sich Rotthoff auch im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. 1980 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des „Partnerschaftsvereins Kevelaer – Bury St. Edmunds e.V.“. Vom Start des Austausches bis ins Jahr 1990 nahm er die Aufgaben des Geschäftsführers wahr und koordinierte den Besuch von Schulen und Vereinen in Großbritannien ebenso wie die Unterbringung der britischen Gäste in den deutschen Partnerfamilien. Außerdem gestaltete er das jeweilige Besuchsprogramm.

KMGV und KSV

Die Liste seiner Ehrenämter ist noch länger: Seit 60 Jahren ist Rotthoff Mitglied des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins, in dem er ebenfalls Vorstandsämter bekleidete – bis heute singt er als Zweiter Tenor. Im Kevelaerer Sportverein (KSV) ist er seit 1985 Mitglied und betreut dort die Abteilung „Faustball“ als Kassierer und als Leiter der Altersriege.

Daneben war Rotthoff im Vorstand der „Aktion St. Nicolaus e.V.“ zur Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen, in der Initiative „Bürgerbus“ und im „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ aktiv. Er war bereits im Jahr 1999 mit der Goldenen Ehrennadel des VDK geehrt worden. Im Jahr 2004 erhielt er die Ehrennadel der Wallfahrtsstadt Kevelaer

„Als gut vernetzter und stets zugewandter Ansprechpartner werden Sie in Ihrer Heimatstadt geschätzt. Sie sind für Ihr umfangreiches Engagement, das Sie oft bescheiden in zweiter Reihe wahrgenommen haben und auch weiterhin wahrnehmen, und für Ihre große Zuverlässigkeit bekannt. Die Kirchen- und Wallfahrtsarbeit liegt Ihnen dabei seit jeher besonders am Herzen“, fasste Gorißen zusammen und überreichte dem bereits mehrfach geehrten Kevelaerer die besondere Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes.