Erfrischung auf Knopfdruck

Auf Knopfdruck ist nun an der St. Hubertus-Grundschule frisches Trinkwasser direkt aus dem Kevelaerer Versorgungsnetz verfügbar. Je nach Geschmack kann von „still“ über „still gekühlt“ bis „sprudelnd“ gewählt werden. Möglich macht das eine Spende der Stadtwerke Kevelaer und der „NiersEnergie“. Bereits mehrere Schulen in Kevelaer wurden so mit Trinkwasserspendern ausgestattet. „Unser Ziel ist es, das Trinken von Wasser insgesamt zu etablieren, als umweltfreundlicher und preiswerter Durstlöscher, der jederzeit frisch verfügbar ist“, erläutert Wolfgang Toonen von den beiden lokalen Wasser- und Strom-Versorgern. Schulrektorin Helga Dückers-Janßen ergänzt: „Durch die neue Möglichkeit, Wasser einfach per Knopfdruck zu erhalten, wird die gesunde Gewohnheit, ausreichend zu trinken, zusätzlich gefördert.“

Die Vorteile lägen auf der Hand, wenn gesundes Trinkwasser in der Schule frei zugänglich ist, erklärt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler: „Kein Kind muss den ohnehin schon schweren Ranzen noch mit einer zusätzlichen Flasche belasten und entlastet so den Rücken. Und durch das Wiederbefüllen mitgebrachter Trinkflaschen werden die Schüler für den Umweltschutz sensibilisiert.“ „Hierfür eigenen sich die Trinkflaschen, die alle Erstklässler seit Jahren von uns zum Schulstart geschenkt bekommen, natürlich besonders gut. Mit jedem Einsatz werden Einwegflaschen oder PET-Verpackungen eingespart“, führt Toonen aus. Einen weiteren positiven Effekt des Trinkwasserspenders sieht Dückers-Janßen in der Förderung der Gesundheit der Kinder. „Statt zu gesüßten Getränken greifen unsere Schülerinnen und Schüler nun häufiger zum gesunden Wasser. Und trinken auch mehr – denn das Getränk selbst zu zapfen macht natürlich auch Spaß.“ Auch Lehrkräfte nutzten den Spender und freuten sich über das Geschenk.

Dabei versprechen die Stadtwerke Kevelaer, dass auf das Wasser Verlass sei. Denn es erfülle die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung – dem strengsten Lebensmittelgesetz Deutschlands. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, werden an den Schulen in Kevelaer nur hochwertige Wasserspender aufgestellt, die unter anderem mit mechanischen Filtern gegen Keime und UV-Licht ausgestattet sind. So sei gewährleistet, dass das Leitungswasser daraus auch weiterhin den Qualitätsansprüchen entspricht.