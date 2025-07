Erfolgreiches Spendenturnier

Der Billardverein Laubfrosch Kervenheim veranstaltete am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni 2025, ein Billardturnier. Ein Großteil der Einnahmen wird einer sozialen Einrichtung in Kervenheim gespendet.

Die Startgebühr der Spieler, 50 Prozent der Getränkeeinnahmen und sonstige Spenden, die an den zwei Tagen gesammelt wurden, ergaben eine Spendensumme von 600 Euro. Eine stolze Summe, die in der Hauptsache von den Mitgliedern des Vereins gespendet wurde.

Die Volksbank an der Niers hat den Verein sehr bei dem Erreichen der Spendensumme unterstützt, ein kleiner Obolus kam vom BSF Goch sowie vom 1. Vorsitzenden der Kreis Klever Billardgemeinschaft. „Danke an alle die zu diesen Spendenbetrag beigetragen haben“, sagen die Organisatoren.

Der Billardverein Laubfrosch Kervenheim sorgte für das gastronomische Angebot, das die Spieler kostenfrei nutzen konnten und hat den Siegern ein Preisgeld zur Verfügung gestellt.

Während der zwei Tage wurden spannende Partien gespielt. Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Spielerinnen und Spieler des Vereins an den beiden Tagen aktiv dabei.

Das Spiel um den 3. Platz bestritten Helmut Gesthüsen und Rüdiger Spielmann. Helmut Gesthüsen gewann die Partie und eroberte damit den 3. Platz.

Im Spiel um Platz 1 trat Michael Brouwers gegen Christian Schmithuisen an. In einer sehr spannenden Partie gewann Christian Schmithuisen das Endspiel und hat somit das Turnier als Vereinsmeister beendet.

Glückwunsch an alle, die in die Endspiele gekommen sind.

Die neue Saison wird Mitte September 2025 beginnen und der Verein hofft, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie die vergangene.

Wer Interesse hat, mal Billard zu spielen, kann sich gerne an den Trainingstagen bei den Mitgliedern melden. Trainingstage sind der Mittwoch ab 18 Uhr und der Donnerstag ab 16 Uhr. Gespielt wird an der Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle).