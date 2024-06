Erfolgreicher Saisonabschluss

Beim feierlichen Saisonabschluss der Handball-Abteilung des Kevelaerer SV standen die Spielerinnen und Spieler im Fokus. In packenden Duellen konnten sie vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können unter Beweis stellen und zeigen, wie viel Spaß Handball macht. Begleitet wurde der Tag von einem bunten Rahmenprogramm.

Den Auftakt machten die Bambinis, die erstmals vor Publikum gegeneinander spielten und nachher mächtig stolz auf sich waren. Es folgten Duelle zwischen den Jugendmannschaften und ihren Eltern, bei denen die Kleinen die Großen ordentlich ins Schwitzen brachten und die Eltern merkten, was ihre Kinder beim Sport so leisten.

Besonders schön zu sehen: Auch in den Pausen warfen die Spielerinnen und Spieler weiter fleißig aufs Tor – egal ob vier oder 18 Jahre alt, alle hatten zusammen Spaß und unterstützten sich gegenseitig. Zudem konnten sie die neue „Trainings-Collection“ ansehen und bestellen sowie ordentlich am Grill- und Kuchenbuffet zuschlagen. Bei einer Tombola winkten als Hauptpreis zwei VIP-Tickets für ein Handball-Bundesligaspiel.

Den krönenden Abschluss des Tages bildete das letzte Heimspiel der KSV-Herrenmannschaft gegen die HSG Alpen/Rheinberg. Obwohl die Partie leider mit einer Niederlage endete, ließen sich die Spieler und Fans den Spaß am Handball nicht nehmen und feierten gemeinsam den Abschluss der Saison.

Mit Blick auf die kommende Saison ist die Handball-Abteilung des Kevelaerer SV optimistisch: Erstmals seit 16 Jahren können wieder alle Jugendmannschaften besetzt werden und mit 140 aktiven Kindern und Jugendlichen steht eine talentierte Generation in den Startlöchern. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist groß und die Verantwortlichen des KSV sind überzeugt, dass die jungen Teams in der kommenden Saison für Furore sorgen werden.

Die Handballer des KSV bedanken sich bei allen Spielern, Trainern, Betreuern, Schiedsrichtern, Helfern und Unterstützern für ihren Einsatz und ihr Engagement in der vergangenen Saison. Ein besonderer Dank gilt den Eltern und Großeltern, die ihre Kinder und Enkelkinder mit so viel Leidenschaft beim Handballsport unterstützen.

Mit vereinten Kräften in die neue Saison: Die Handball-Abteilung des KSV Kevelaer freut sich auf die neue Spielzeit und lädt alle Fans herzlich ein, die Mannschaften bei ihren (Heim-)Spielen zu unterstützen.