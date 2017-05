Erfolgreicher Mai für die Falken

Drei Wettbewerbe, jede Menge gute Ergebnisse – so lautet die Bilanz des RSV Falke Kervenheim-Kevelaer im Mai. Timo Kresse und die Vierer-Einradmannschaft der Junioren (Verena Nilkens, Johanna Wilbers, Timo und Sarah Kresse) hatten sich für die Deutschen Juniorenmeisterschaften im Hallenradsport qualifiziert und fuhren mit ihren Trainern und Betreuern am 13. Mai nach Rimpar. Timo Kresse ging im Einer-Kunstradfahren an den Start und konnte einen guten 14. Platz erreichen. Die Vierer-Einradmannschaft wurde fünfte.

Für die Landesmeisterschaften der Schüler, die am 21. Mai in Velbert ausgetragen wurden, hatten sich Tim Schaffers im Einer-Kunstradfahren U15 und die Vierer-Einradmannschaft der Schüler (Markus Achten, Sarah Adamaschek, Julia Kühnast und Paula Wilbers) qualifiziert. Für Tim Schaffers war es nach 2016 bereits der zweite Start bei einer Landesmeisterschaft. Er machte bei seiner Kür kaum Fehler und am Ende der Disziplin stand fest, dass Tim Schaffers Dritter geworden ist. Für die Vierer-Einradmannschaft dagegen war es der erste Start bei einer Landesmeisterschaft. Sichtlich nervös ging die Mannschaft an den Start, aber nach den ersten gefahrenen Übungen war die Nervosität abgelegt und die vier Sportler fuhren sich zum Landesmeistertitel. Zudem qualifizierten sie sich mit ihren ausgefahrenen Punkten für die Deutschen Schülermeisterschaften, die am 10./11. Juni 2017 in Augustdorf stattfinden werden.

Bereits Anfang Mai hatte sich der RSV Falke Kervenheim-Kevelaer bei der NRW-Pokal-Vorrunde in Erkelenz mit einigen Sportlern für die Endrund qualifiziert. Bei den Einer-Kunstradfahrern Schüler U13 startete Tim Schaffers und belegt den ersten Platz. Sein Bruder Kai Schaffers wurde in seiner Altersklasse Vierter. Timo Kresse wurde bei den Junioren mit ausgefahrener persönlicher Bestleistung Erster. Sarah Adamaschek wurde im Einer-Kunstradfahren der Schülerinnen U15 Zweite. Sarah Kresse wurde bei den Juniorinnen Erste.

Auch die drei an den Start gehenden Einradmannschaften hatten sich für die Endrunde qualifiziert. Die Mannschaft Vierer-Einradfahren der Junioren (Sarah Kresse, Timo Kresse, Verena Nilkens, Johanna Wilbers) wurde Erste, genau wie die Vierer-Schüler-Einradmannschaft mit den Sportlern Sarah Adamaschek, Markus Achten, Julia Kühnast und Paula Wilbers. Auch die Sechser-Mannschaft mit Sarah Adamaschek, Markus Achten, Julia Kühnast, Verena Nilkens, Johanna Wilbers und Paula Wilbers konnte mit persönlicher Bestleistung Erste werden.

Die Endrunde des NRW-Pokals am vergangenen Sonntag in Schiefbahn verlief dann für die Kervenheimer ebenfalls erfolgreich. An den Start gingen dort Tim Schaffers, der den dritten Platz belegte, Timo Kresse, der bei den Junioren Zweiter wurde und Sarah Kresse, die bei den Juniorinnen den vierten Platz belegte.